Vụ người phụ nữ bị sát hại trong khách sạn: Thêm thông tin bất ngờ

Khi bước vào phòng, nạn nhân thấy nghi phạm Linh có biểu hiện khác thường nên từ chối bán dâm. Hai người xảy ra cự cãi vì Linh cho rằng bà L. coi thường mình, sau đó, Linh sát hại nạn nhân.



Như tin đã đưa ngày 7/10, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM đã bắt giữ nghi phạm vụ giết người, cướp tài sản xảy ra tại khách sạn A.N ở đường số 1, khu tái định cư Bình Chiểu, phường Bình Chiểu xảy ra vào ngày 29/10 vừa qua.

Nghi phạm Hồ Văn Linh (ngụ tỉnh Vĩnh Long) bị bắt giữ khi lẩn trốn ở tỉnh Bình Dương. Hiện, công an hiện đang khai thác lời khai và các tình tiết liên quan.

Nạn nhân của vụ việc này P.T.L (SN 1975, quê Lào Cai).

Nghi phạm Hồ Văn Linh.

Theo báo Người lao động, tại cơ quan công an, bước đầu Linh đã thừa nhận hành vi sát hại, bà P.T.L (SN 1975, quê Lào Cai) tại nhà nghỉ A.N ở đường số 1, khu tái định cư Bình Chiểu, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức.

Linh khai thông qua mạng xã hội, chiều 29/10, Linh gạ mua dâm bà L. Theo chỉ dẫn của bà L., Linh đến thuê phòng tại nhà nghỉ A.N. Khi bước vào phòng, bà L. thấy Linh có biểu hiện khác thường nên từ chối bán dâm.

Hai người sau đó xảy ra cự cãi vì Linh cho rằng bà L. coi thường mình. Bà L. sợ bị đánh nên bỏ chạy ra khỏi phòng thì Linh đuổi theo kéo vào bên trong. Linh dùng tay siết cổ bà L. cho đến khi bà tắt thở. Sau khi bà L. tử vong, Linh lục soát lấy 2 ĐTDĐ và 200.000 đồng rồi tẩu thoát.

Trước khi tẩu thoát, Linh còn giấu thi thể bà L. dưới gầm giường.

Quá trình truy xét của công an, hình ảnh camera khá mờ, xe máy Linh sử dụng lại không biển số nên gập nhiều khó khăn.

Đến sáng 7/11, công an đã xác định Linh đang lẫn trốn tại Bình Dương nên bắt giữ.

Nam thanh niên ở thời điểm trước khi nhận phòng. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, như Dân Việt đưa tin, chiều 29/10, nhân viên khách sạn A.H nằm trong hẻm đường Lê Thị Hoa, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, TP.HCM nhìn thấy người đàn ông (khoảng 45 tuổi, chưa rõ lai lịch) rời khỏi khách sạn một cách vội vã.

Hình ảnh nghi phạm.

Công an khám nghiệm hiện trường.

Lúc này, nhân viên vội lên phòng gọi cửa kiểm tra nhưng không có ai trả lời. Nghi vấn có chuyện chẳng lành nên người này báo cho chủ khách sạn để mở cửa kiểm tra. Khi cửa mở, mọi người phát hiện 1 phụ nữ đã tử vong trong phòng với nhiều dấu hiệu bất thường. Sự việc được báo cho công an.

Công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai, điều tra. Nạn nhân được xác định tên là P.T.L. Trên cổ nạn nhân có vết hằn và bầm, trong phòng có dấu vết giằng co. Công an xác định bà L. bị sát hại để cướp tài sản.

Được biết, nghi phạm là Hồ Thanh Linh mới chỉ 16 tuổi, quê Vĩnh Long, làm nghề bốc xếp, không nơi cư trú ổn định và sử dụng CMND giả.