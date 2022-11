Bắn 6 phát súng ra uy

Theo Công an huyện Hàm Tân, đối tượng Nguyễn Phi Phương (SN 1992 ngụ thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam) đã mang 1 khẩu súng đến cơ quan công an nộp.

Thông tin ban đầu cho biết, một người tên T. (trú thị trấn Thuận Nam, Hàm Thuận Nam) và anh Nguyễn B. (SN 1990, trú thôn An Vinh, xã Sông Phan, huyện Hàm Tân) có mâu thuẫn về việc vay mượn tiền.

Đối tượng Nguyễn Phi Phương và khẩu súng tang vật. Ảnh CACC

Hay tin anh Nguyễn B. tổ chức đám cưới tại nhà, ông T. đã báo cho nhóm Nguyễn Phi Lâm (SN 1994), Lê Chí Phương (SN 1989), Hồ Tuấn Phát (SN 1983, cùng ngụ tại thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam) đến đòi tiền giúp.

Khoảng 21h tối 12/11, Lâm cùng Phương, Phát, tới nhà anh Nguyễn B. để đòi nợ cho ông T.

Tại đây, hai bên xảy ra cãi vả và xô xát ẩu đả lẫn nhau. Bị nhóm người nhà ông Nguyễn B. đánh trả, nhóm của Lâm, Phát, Phương, bị thương tích. Trong đó, Lâm bị đánh bất tỉnh được đưa đi cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận. Còn Phát, Phương thì tới trạm y tế băng bó vết thương.

Hay tin Lâm bị đánh nhập viện, Nguyễn Phi Phương (anh ruột Lâm) liền lấy khẩu súng ngắn màu đen và 12 viên đạn, trong đó có 6 viên đã cho vào ổ tiếp đạn.

Khi đến nhà ông Nguyễn B., đối tượng Phương xuống xe lấy súng ra bắn 3 viên đạn, 2 viên hướng lên trời, 1 viên hướng xuống đất. Nghe tiếng súng, người nhà ông Nguyễn B. bỏ chạy tán loạn.

Chưa chịu dừng lại, Phương đưa súng vào cửa chính của nhà ông Nguyễn B. bắn thêm 3 viên đạn. Tất cả số đạn bắn ra đều không gây thương tích cho ai.

Hết đạn, Phương tiếp tục nạp đạn vào súng thì được người cậu ruột can ngăn và nhiều người xung quanh đưa Phương về nhà. Trên đường về, Phương đã bỏ số đạn còn lại, súng đem cất giấu.

Hiện trường nơi xảy ra vụ nổ súng được camera ghi lại. Ảnh: CTV

Giao nộp súng cho công an

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Cơ quan CSĐT, Công an huyện Hàm Tân, phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Bình Thuận và Công an huyện Hàm Thuận Nam tập trung truy xét các đối tượng liên quan.

Biết không giấu được, chiều 13/11, Phương mang khẩu súng đã sử dụng lên Cơ quan Công an giao nộp và khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật của mình. Ngoài ra, các đối tượng gồm: Nguyễn Phi Lâm, Lê Chí Phương, Hồ Tuấn Phát đã đến Cơ quan điều tra làm việc và khai nhận toàn bộ diễn biến vụ việc xảy ra.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Tân đã thu giữ được 5 vỏ đạn, 2 viên đạn chưa sử dụng...

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Tân đang khẩn trương truy xét nguồn gốc khẩu súng ngắn màu đen mà Nguyễn Phi Phương đem giao nộp. Công an cũng tiến hành truy xét các đối tượng liên quan tham gia trong vụ việc trên, để củng cố tài liệu, chứng cứ xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.