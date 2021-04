Vụ nữ công nhân vệ sinh bị sát hại: Nước mắt đấng sinh thành

Chiều muộn ngày 5/4, căn nhà tại phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội của em trai chị V.T.H (SN 1978, nữ công nhân vệ sinh môi trường, nạn nhân trong vụ án mạng ở quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội) vẫn có rất đông người đến chia buồn.

Gia đình tổ chức tang lễ cho chị H tại nghĩa trang vì căn nhà nơi chị H ở quá chật hẹp

Chị H bị Lê Như Toàn (SN 1991, trú tại Tam Điệp, Ninh Bình) dùng gạch đập nhiều nhát khi chị đang đi thu gom rác thải trên phố Cầu Giấy dẫn tới đa chấn thương vùng đầu và tử vong sau đó vào tối muộn ngày 4/4.

Trước sự ra đi của người con xấu số, bố mẹ chị H mắt ngấn lệ, nghẹn ngào tiếp đón những người bạn, hàng xóm, đồng nghiệp đến chia buồn cùng gia đình.

Ông Vũ Văn Sáu (76 tuổi, bố chị H) cho biết, ông cùng vợ là bà Nguyễn Thị Ngư (71 tuổi) sinh hạ được 8 người con gồm 5 gái, 3 trai. Chị H chưa kết hôn và là chỗ dựa, là người chăm sóc chính cho bố mẹ già.

Ngoài việc chăm sóc bố mẹ, chị H còn nhận chăm sóc cháu Oanh (SN 2001, là con của người chị gái). Chị gái của H bị tai nạn, liệt chân tay đã lâu nên chị H đã chăm sóc cả hai mẹ con. Sau khi học hết lớp 9, cháu Oanh cũng phải nghỉ học và không được nhanh nhẹn như người bình thường. Từ khi sống cùng dì, mỗi khi chị H đi làm, Oanh đi theo phụ giúp thu gom rác thải rồi hai dì cháu cùng trở về.

“Vợ chồng tôi đều bị bệnh, lại đã cao tuổi nên chẳng làm được gì. Ngoài việc cơm nước, nhiều lúc H còn tranh thủ chở chúng tôi đi khám bệnh”, ông Sáu nghẹn ngào kể về người con gái vừa mất.

Lực lượng công an thực nghiệm hiện trường vụ án vào ngày 5/4

Không giấu được xót xa khi kể về cô con gái vắn số, bà Nguyễn Thị Ngư tâm sự, hai vợ chồng bà đang ở tại ngôi nhà mới được con trai vay mượn xây dựng. Căn nhà đó cũng là nơi hằng ngày chị V.T.H thường xuyên ghé qua lo cơm nước cho bố mẹ già.

Bà Ngư chia sẻ, bản thân chỉ làm nghề nông, ông Sáu trước khi nghỉ hưu là công nhân, nay chỉ được phụ cấp hơn 1 triệu/tháng. Dù người em trai vừa xây căn nhà nhưng chị H không về ở cùng mà lại ở riêng. Nơi chị H ở chỉ là một căn lều nhỏ vì không có điều kiện xây nhà.

“H là người hiền lành, bao nhiêu năm qua giục nó lấy chồng nhưng nó không nghe. Nó khổ từ nhỏ khi bị ngã, tưởng chừng không qua khỏi. Sau đấy, H tỉnh lại nhưng có thể do di chứng từ cú ngã, người H luôn thấp bé, “béo tốt” lắm cũng chỉ được 40kg”, bà Ngư nghẹn ngào.

Trước đó, khoảng 21h tối 4/4, Công an quận Cầu Giấy nhận được tin báo chị V.T.H (SN 1978, trú tại Bắc Từ Liêm, Hà Nội, là nhân viên Công ty CP Môi trường và dịch vụ đô thị Vĩnh Yên) đang đẩy xe chở rác trên đường Cầu Giấy hướng về đường Xuân Thủy. Lúc này, chị H. bất ngờ bị một nam thanh niên dùng gạch đập nhiều lần vào đầu gây tử vong tại chỗ.

Lê Như Toàn tại trụ sở công an

Nhận tin báo, Công an quận Cầu Giấy đã phong toả hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc. Qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng công an thu giữ 1 viên gạch là tang vật gây án. Chị H. tử vong do đa chấn thương tại vùng đầu. Hung thủ được xác định là Lê Như Toàn (SN 1991, trú tại Tam Điệp, Ninh Bình).

Quá trình đấu tranh với Toàn, cơ quan công an xác định Toàn và chị H. không có mâu thuẫn cá nhân, đối tượng nảy sinh ý định giết người bột phát và chị H. đã vô tình trở thành nạn nhân.

Qua việc rà soát nhân thân của Toàn, cơ quan điều tra cũng làm rõ đối tượng là người không có nghề nghiệp ổn định, bản thân Toàn có tiền sử bệnh tâm thần.