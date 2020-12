Vụ nữ sinh An Giang nghi tự tử trong nhà vệ sinh: Bộ GD-ĐT vào cuộc

Liên quan đến vụ nữ sinh nghi tự tử do bị bạo lực tinh thần tại An Giang, Bộ GD&ĐT cho biết, ngay sau khi nắm được thông tin, Bộ GD-ĐT đã chỉ đạo Sở GD-ĐT An Giang đề nghị nhà trường xác minh làm rõ sự việc, tổ chức thăm hỏi, động viên tinh thần học sinh. Đồng thời, có văn bản báo cáo UBND tỉnh, phối hợp chặt chẽ với công an huyện, tỉnh để điều tra, xác minh làm rõ các vấn đề liên quan mà báo chí đưa tin và báo cáo về Bộ GD-ĐT.

Nữ sinh NTNY (ngồi dựa tường) đang được điều trị tại BV Nhi đồng 2 TP.HCM. Ảnh: PLO.

Theo đó, Sở GD-ĐT An Giang đã vào cuộc và báo cáo tới UBND tỉnh, Bộ GD&ĐT với tinh thần nghiêm túc, quyết liệt, đã xử lý quy trách nhiệm bước đầu đối với Hiệu trưởng, giáo viên chủ nhiệm và làm rõ một số vấn đề mà báo chí đưa tin...

Trong thời gian tới, sẽ tiếp tục xác định trách nhiệm các bên liên quan như nhà trường, giáo viên, học sinh, gia đình học sinh... để có biện pháp chấn chỉnh, các hoạt động giáo dục của nhà trường thực hiện theo đúng quy định của ngành, quy chế nhà trường, góp phần tạo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện. Ngoài ra, sớm giải quyết sự việc một cách thấu đáo, đúng pháp luật và tổ chức động viên để học sinh quay lại học tập bình thường.

Bà Trần Thị Ngọc Diễm, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh An Giang, cho biết đã xác minh làm rõ vụ việc cho thấy nhà trường có nhiều sai phạm nên đã tạm đình chỉ công tác hiệu trưởng và hiệu phó của trường.

Trước đó, vào ngày 30/11, em NTNY (lớp 10) được phát hiện bị ngất trong nhà vệ sinh của trường . Sau đó mọi người phát hiện em Y. có viết “thư tuyệt mệnh” với nội dung dùng cái chết để chứng minh mình không phạm lỗi như thông báo của trường. Em Y. được đưa đến Bệnh viện Nhật Tân cấp cứu với chẩn đoán bị hạ đường huyết, cố tình đầu độc (thuốc Salbutamol), theo dõi hen suyễn, trào ngược dạ dày thực quản, đau đầu, táo bón. Do bệnh chuyển biến phức tạp nên em Y. được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) tiếp tục điều trị.

Gia đình đình em Y. cho rằng em uống thuốc tự tử do uất ức việc nhà trường xử lý kỷ luật không phù hợp, thậm chí còn nêu tên em trong buổi chào cờ.

Cụ thể, vào ngày 27/11, thầy Hùm có ký thông báo về việc học sinh vi phạm điều lệ Trường THPT năm học 2020-2021, trong đó có nội dung em Y. sai phạm khi “phản ánh không đúng sự thật, gây hiểu lầm trong quan hệ nhà trường và gia đình, gây ảnh hưởng không tốt đến danh dự và uy tín nhà giáo. Em còn sử dụng điện thoại di động để ghi âm giáo viên trong giờ học.

Qua cuộc họp, nhà trường xét thấy gia đình em Y. đã nhận ra những sai sót của con và hứa dạy dỗ, điều chỉnh con.

Tuy nhiên, Y. vẫn chưa nhận rõ lỗi của mình. Vì vậy Y. phải viết kiểm điểm và thực hiện cấm túc hằng ngày trong vòng 2 tuần. Kể từ ngày 1 đến 12/12, Y. phải có mặt tại trường từ 6g30 – đến 6g50 để các cô giáo luân phiên dạy quy tắc ứng xử đạo đức và lao động.