Vụ ông Lương Hữu Phước nhảy lầu tử vong ở tòa: Đình chỉ điều tra bị can

Thông tin từ Zing: Quyết định này do thượng tá Vũ Văn Hải - Phó thủ trưởng Cơ quan điều tra Công an TP.Đồng Xoài, ký. Công an địa phương đã gửi thông báo đình chỉ điều tra vụ án hình sự, đình chỉ điều tra bị can Lương Hữu Phước cho gia đình.



Ông Lương Hữu Phước.

Như Dân Việt đã thông tin: Ông Lương Hữu Phước là bị cáo trong vụ án Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ xảy ra năm 2017. Bị tòa sơ thẩm tuyên phạt 3 năm tù giam, ông Phước đã kháng cáo kêu oan.



Trong phiên tòa phúc thẩm sáng 29/5, TAND tỉnh Bình Phước tuyên y án sơ thẩm.

Kết thúc phiên xử, ông Phước về nhà. Tuy nhiên, chiều cùng ngày, người đàn ông này đi lên lầu 2 trụ sở TAND tỉnh Bình Phước, tay cầm chai thuốc trừ sâu. Một lúc sau, những người ở tòa án nghe tiếng động lớn chạy ra, đã thấy ông Phước nằm bất động ở dưới sân. Ông Phước được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng tử vong sau đó.

Tối 5/6, lãnh đạo TAND Cấp cao tại TP.HCM ký quyết định kháng nghị vụ án tai nạn giao thông xảy ra tại Bình Phước.

Theo đó, kháng nghị cho rằng bản án phúc thẩm của TAND tỉnh Bình Phước và bản án sơ thẩm của TAND TP.Đồng Xoài chưa làm rõ nhiều vấn đề như: Lời khai của người liên quan là ông Lâm Tươi, chưa giám định tốc độ xe của ông Lâm Tươi.

Ngày 12/6, TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên xử giám đốc thẩm. Ủy ban thẩm phán TAND Cấp cao tại TP.HCM đã chấp nhận toàn bộ kháng nghị của Chánh án TAND Cấp cao tại TP.HCM, hủy 2 bản án sơ thẩm, phúc thẩm của TAND TP.Đồng Xoài và TAND tỉnh Bình Phước để điều tra, xét xử lại.

Cơ quan chức năng thực nghiệm lại hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN.