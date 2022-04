Vụ phá 1,9 ha rừng để chiếm đất ở Bảo Lâm: Bắt nghi phạm chủ mưu

Ngày 6/4, ông Trần Văn Hiệp - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã đến kiểm tra thực tế hiện trường vụ phá rừng tại tiểu khu 613 (xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm) mà Báo điện tử Dân Việt đã phản ánh trước đó.

Ông Trần Văn Hiệp đã chỉ đạo UBND huyện Bảo Lâm, Công an huyện phối hợp với các sở, ngành liên quan khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân, động cơ của vụ phá rừng trên.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng kiểm tra thực tế khu vực rừng bị phá tại tiểu khu 613. Ảnh: CTV.

Đây được xem là vụ phá rừng nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã được Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành chỉ đạo và giao Bộ Công an phối hợp các bộ, ngành và tỉnh Lâm Đồng điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức liên quan theo quy định của pháp luật.

Cũng trong ngày 6/4, Công an huyện Bảo Lâm cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Phan Văn Thanh (tên thường gọi là Thanh Hương Rừng – ngụ tại xã Tân Lâm, huyện Di Linh) để điều tra về tội “hủy hoại rừng”.

Đối tượng Nguyễn Doãn Trung tại hiện trường phục vụ công tác điều tra. Ảnh: CTV.

Đến nay, qua công tác điều tra thì Phan Văn Thanh được xác định là đối tượng chủ mưu vụ phá rừng.

Ngoài bắt tạm giam Phan Văn Thanh thì cơ quan công an cũng triệu tập 7 đối tượng liên quan đến vụ phá rừng trên đến làm việc. Trong đó có Nguyễn Doãn Trung (quê Nghệ An) là tài xế lái máy múc được đối tượng Thanh thuê để san gạt diện tích rừng bị phá và bị cơ quan chức năng bắt quả tang tại hiện trường vào ngày 17/3.

Cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ phá rừng tại tiểu khu 613, xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm. Ảnh: CTV.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng xác định có 1,55 ha rừng bị phá, khối lượng lâm sản bị thiệt hại là hơn 67m3 gỗ các loại.

Liên quan đến vụ việc trên, UBND huyện Bảo Lâm đã quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày (kể từ ngày 28/3/2022) đối với ông Nguyễn Đình Cường - Chủ tịch UBND xã Lộc Phú.

Trước đó, Dân Việt đã có các bài viết: Lâm Đồng: Dùng cưa xăng cầm tay phá 1,9ha rừng; Vụ phá 1,9ha rừng ở Bảo Lâm: Tạm đình chỉ công tác Chủ tịch xã Lộc Phú; Vụ phá 1,9ha rừng tại Bảo Lâm: Lâm Đồng chỉ đạo điều tra, kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm người liên quan.