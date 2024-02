Vụ phát hiện nhiều bộ phận nghi là thi thể cô gái mất tích ở Khu Công nghệ cao TP.HCM: Bắt giữ 1 nghi phạm

Chiều 13/2, Công an TP Thủ Đức, TP.HCM vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai 1 nghi phạm để điều tra, làm rõ về hành vi giết người.

Đây là đối tượng tình nghi có liên quan đến vụ phát hiện nhiều bộ phận nghi là thi thể người được người dân phát hiện trong Khu Công nghệ cao, TP Thủ Đức.

Cô gái trẻ nghi bị sát hại, phân thi thể phát hiện ở khu công nghệ cao

Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân đnag đưỡ cản sát phong tỏa. Ảnh: A. X

Nạn nhân bước đầu được xác định là nữ, thuê trọ tại 1 nhà trọ ở TP Thủ Đức. Cảnh sát nghi vấn nạn nhân là chị V.T.T (SN 1999, quê Đồng Nai),người mất liên lạc với gia đình cách đây khoảng 1 tuần.

Một nguồn tin cho biết, nghi phạm là người sống gần dãy nhà trọ của nạn nhân. Hiện cảnh sát đang tập trung lấy lời khai của đối tượng để tiếp tục làm rõ nguyên nhân.

Như Dân Việt đã thông tin, sáng cùng ngày, người dân đi qua lại trong khu Công nghệ cao, phường Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức thì tá hỏa phát hiện một số bộ phận nghi là cơ thể người.

Nhận tin báo, Công an TP Thủ Đức đã có mặt phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa, khám nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Khu vực phát hiện thi thể là cung đường vắng, nằm cách nhà trọ cô gái khoảng 4 km. Cảnh sát đang phong tỏa tuyến đường này để phục vụ công tác khám nghiệm hiện trường.

Một tổ công tác khác cũng có mặt tại khu vực nhà trọ nơi cô gái này thuê để ở để khám nghiệm, điều tra. Hiện danh tính cô gái vẫn chưa được nhà chức trách công bố.

Công an có mặt tại dãy nhà trọ của nạn nhân. Ảnh: A.X

Như đã thông tin, gia đình chị Vi Thị Thống trình báo với cơ quan chức năng chiều 8/2, sau giờ làm tại một công ty trên địa bàn phường Tăng Nhơn Phú B, TP.Thủ Đức, chị Thống nhắn tin với người thân rằng mình chuẩn bị về quê để ăn Tết. Tuy nhiên, gia đình không thấy chị Thống về nhà, sau đó mất liên lạc.

Đến sáng 9/2, người thân đã đến phòng trọ tại đường Quang Trung, phường Tăng Nhơn Phú B, nơi chị Thống thuê ở. Tại đây, gia đình phát hiện xe và đồ đạc của chị Thống còn ở trong phòng, phóng bị khóa cửa.

Tuy nhiên, chiếc ba lô mà chị Thống thường dùng, điện thoại, chìa khóa xe thì không có trong căn phòng. Qua hình ảnh từ camera nhà hàng xóm ghi lại, chị Thống về nhà trọ lúc sáng, từ sáng đến thời điểm bị mất liên lạc, không thấy ra ngoài.

Gia đình chị Thống đã đến cơ quan công an trình báo. Lãnh đạo Công an phường Tăng Nhơn Phú B - TP. THủ Đức xác nhận, đơn vị đã tiếp nhận trình báo của gia đình nạn nhân, hiện đã lập hồ sơ chuyển Công an TPThủ Đức để tiếp tục điều tra, làm rõ.