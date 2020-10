Vụ phụ huynh vào lớp đánh bé gái 2 tuổi: Xử phạt hành chính hay xử lý hình sự?

Như Dân Việt đã đưa tin, theo thông tin từ trường Mầm non Trump Kids (TP. Lào Cai), vào ngày 30/9, sau thời điểm tan học, do tranh giành đồ chơi, bé B.A. đã cắn vào tay bé H.C.T. (2 tuổi, con ông Hùng).



Biết sự việc, ông Hoàng Văn Hùng đã đánh, giật tóc, tét vào đùi B.A khiến cháu bé khóc lóc, sợ hãi. Sau khi vụ việc xảy ra, các giáo viên tường trình do thái độ của ông Hùng quá hung hãn nên các cô cũng cảm thấy sợ, không kịp phản ứng để bảo vệ bé gái.

Cùng ngày, đại diện gia đình cháu P.T.B.A. (2 tuổi, nạn nhân) xác nhận đã đề nghị cơ quan chức năng giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Hình ảnh người đàn ông vào lớp tát, túm tóc cháu bé. Ảnh cắt từ clip.

Luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật Chính Pháp (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) cho hay, sau khi xem clip về việc phụ huynh liên tục tát, đánh vào mặt đứa trẻ hai tuổi bởi tranh đồ chơi với con ông ta lại trường mầm non, trước mặt giáo viên mầm non ai cũng bức xúc, phẫn nộ về hành vi của người đàn ông này, đồng thời chê trách, lên án cách giáo dục của trường mầm non.

Hành vi của người đàn ông trong clip là rất đáng lên án và có dấu hiệu tội phạm, tuy nhiên điều đáng nói ở đây là giáo viên không hề có phản ứng gì để bảo vệ trẻ em, bảo vệ cháu bé còn quá nhỏ tuổi, thậm chí hành vi của giáo viên còn thể hiện đồng loã với người đàn ông trong việc dọa nạt, hành hạ cháu bé.

Đây là vụ việc nghiêm trọng bởi vậy cơ quan chức năng có thể đình chỉ hoạt động của cơ sở giáo dục mầm non để đảm bảo an toàn cho các cháu bé, tránh những vụ việc bạo lực gia đình học đường có thể xảy ra như vụ việc trên.

Đồng thời xem xét trách nhiệm của các giáo viên và lãnh đạo của nhà trường đối với vụ việc để cho phụ huynh tự ý vào lớp đánh đập một đứa trẻ mới hai tuổi mà không có phản ứng gì để bảo vệ cháu bé.

Còn đối với người đàn ông to khỏe, nhiều lần xông vào đánh đập đứa trẻ mới chỉ có hai tuổi rồi dọa nạt, uy hiếp tinh thần của cháu bé khiến cháu bé đau đớn, sợ hãi thì đây rõ ràng là hành vi rất côn đồ, vô giáo dục của một người lớn trong môi trường giáo dục.

Hành vi cho thấy người đàn ông này thiếu văn hoá, không có tình người, tham lam, ích kỷ và rất côn đồ. Ông ta không hiểu được tâm lý và hành vi của những đứa trẻ ở độ tuổi 2-3 tuổi khi mới đến trường, coi con mình là vàng là ngọc và coi rẻ sức khỏe, nhân phẩm của những đứa trẻ khác.

Bởi vậy, cơ quan chức năng cần vào cuộc xác minh làm rõ hành vi của người đàn ông đánh bé gái, làm rõ hậu quả đã gây ra đối với cháu bé để có hình thức xử lý phù hợp với quy định của pháp luật.

Luật sư Đặng Văn Cường.

Hành vi của người đàn ông trong video có thể bị xử phạt hành chính 2-3 triệu đồng, theo khoản 3, Điều 5 Nghị định 167/2013 về hành vi xâm hại hoặc thuê người khác xâm hại đến sức khỏe của người khác.

Ngoài ra, gia đình cháu bé này có thể đề nghị giám định thương tích và đi kiểm tra tâm lý của cháu. Trong trường hợp chỉ cần có tỷ lệ thương tích hoặc tổn hại sức khoẻ dưới 11% (dù 1 - 2%) thì cũng phải khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và có thể bắt tạm giam đối tượng này về tội cố ý gây thương tích theo quy định tại điều 134 Bộ Luật hình sự năm 2015 do hành vi có tính chất côn đồ và phạm tội với người dưới 16 tuổi. Mức phạt tù thấp nhất của tội danh này là 6 tháng, cao nhất là tù chung thân.

Theo luật sư Cường, ngoài ra, hành vi của người đàn ông trong clip không chỉ vi phạm quyền trẻ em nói chung mà còn xâm hại nghiêm trọng đến sức khỏe, danh dự nhân phẩm của trẻ em.

Hành vi diễn ra ngay tại trường học, trước mặt giáo viên và rất nhiều các cháu học sinh nên hậu quả lại càng nghiêm trọng hơn, thể hiện tính chất côn đồ, hung hãn, ích kỷ cao độ.

Bởi vậy hành vi này cần phải xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật để răn đe, phòng ngừa chung cho xã hội và để giáo dục cho đối tượng này trở thành người tốt, sống cho có ít cho xã hội, tránh việc với mức độ nhận thức, tâm lý, cảm xúc như vậy có thể ảnh hưởng đến các cháu nhỏ khác.