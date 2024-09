Vụ sập cầu ở Hòa Bình: Đề nghị phá dỡ, ngừng khai thác tránh nguy hiểm cho người và phương tiện

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, lãnh đạo Sở Giao thông vận tải tỉnh Hoà Bình cho biết đơn vị vừa có văn bản báo cáo UBND tỉnh Hòa Bình về sự cố công trình xây dựng trong quá trình khai thác sử dụng tại cầu Ngòi Móng.

Theo nội dung văn bản, do cầu nằm ở vị trí suối đổ ra sông Đà nên thường xuyên bị ảnh hưởng của nước dâng, nước rút khi Công ty thủy điện Hòa Bình đóng, mở cửa xả lũ.

Năm 2017, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 đã làm cầu bị hư hỏng, Sở Giao thông vận tải tỉnh đã báo cáo và được UBND tỉnh phê duyệt cho phép sửa chữa đột xuất tứ nón, tường cánh sau mố, khe co giãn, lan can cầu tại Quyết định số 891/QĐ-UBND ngày 09/4/2018; công trình hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng ngày 09/11/2018.

Tuy nhiên, do thời gian khai thác đã lâu, hiện trạng cầu là loại cầu giản đơn; mặt khác, cao độ lòng suối hiện tại thấp hơn so với thời điểm xây dựng cầu năm 1994; việc xây dựng cầu Ngòi Móng mới cũng làm thay đổi dòng chảy của suối tạo dòng xối vào chân mố cầu hiện tại.

Năm 2024, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, Công ty thủy điện Hòa Bình phải mở, đóng cửa xả lũ nên nước suối khu vực cầu Ngòi Móng có hiện tượng dâng, rút dẫn đến ngày 10/9/2024 cầu bị xói mái tứ nón mố M2 phía thượng lưu 8m.

Sau thời gian mưa lớn xảy ra vào đêm ngày 18/9, rạng sáng ngày 19/9, nước suối chảy xiết gây xói lở mạnh lòng suối và đáy móng mố cầu. Vào lúc 3 giờ sáng ngày 19/9, cầu có hiện tượng lún mố. Đến 4 giờ 30 phút ngày 19/9, đường dẫn đầu cầu phía mố M1 (phía Quốc lộ 6 - phường Kỳ Sơn) bị lún và trượt về phía lòng suối, tứ nón bị đẩy về phía hạ lưu dẫn đến đường đầu cầu phía đầu tuyến bị lún, dịch chuyển về phía cuối tuyến khoảng hơn 1m; phần khe co giãn mố M1 bị dịch chuyển, hiện không thể lưu thông qua cầu. Hiện tại 5 dầm I của cầu vẫn gác trên hai mố cầu, chưa có hiện tượng đổ sập (chỉ bị lún).

Cầu Ngòi Móng có chiều dài cầu 32m, chiều rộng cầu 4,5m, bề rộng xe chạy 4m, sơ đồ nhịp 18x1,05 dầm thép dạng 1900, tải trọng thiết kế H13-X60. Cầu được đầu tư xây dựng từ năm 1994 và đưa vào khai thác, sử dụng từ năm 1995. Ảnh: Phạm Hoài.

Theo báo cáo của Sở Giao thông vận tải tỉnh, hiện tại do sạt lở tại Km3+750, đường tỉnh 445, ngày 16/9, UBND tỉnh có Công văn số 1623/UBND-KTN về việc thực hiện phương án đảm bảo an toàn và tổ chức giao thông qua đường tỉnh 445 tại lý trình Km3+600-Km3+900, địa phận phường Kỳ Sơn, TP Hòa Bình do ảnh hưởng của mưa bão gây sạt lở. Theo đó, cấm các phương tiện xe ô tô tải có trọng tải trên 1,5 tấn và xe ô tô chở người trên 7 chỗ ngồi lưu thông qua đoạn tuyến từ Km3+600-Km3+900 trên đường tỉnh 445, bắt đầu từ 17 giờ ngày 16/9. Do vậy, hiện tại phương tiện lưu thông qua cầu rất hạn chế.

Ngay khi có hiện tượng lún sụt nhà thầu quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ cử người gác 2 đầu cầu, hướng dẫn giao thông, rào chắn không cho người và phương tiện lưu thông qua cầu từ 3 giờ sáng ngày 19/9.

Cũng trong sáng ngày 19/9, Sở Giao thông vận tải tỉnh cũng đã yêu cầu tổ chức rào chắn bằng tôn chắc chắn ngay ở hai đầu cầu, cấm hoàn toàn không cho người và phương tiện tiếp cận khu vực cầu Ngòi Móng tại Km0+265, đường tỉnh 445 để đảm bảo an toàn; thực hiện mở đường tạm tại Km0+430, cắm biển báo hiệu đường bộ theo quy định để phục vụ phân luồng tổ chức giao thông cho người và phương tiện có trọng tải dưới 1,5 tấn và xe ô tô chở người dưới 7 chỗ.

Sáng ngày 19/9, Sở Giao thông vận tải tỉnh Hoà Bình yêu cầu tổ chức rào chắn bằng tôn chắc chắn ngay ở hai đầu cầu, cấm hoàn toàn không cho người và phương tiện tiếp cận khu vực cầu Ngòi Móng tại Km0+265, đường tỉnh 445. Ảnh: Phạm Hoài.



Căn cứ tình hình thực tế trên, Sở Giao thông vận tải tỉnh đề nghị UBND tỉnh chấp thuận phương án phân luồng qua đường tỉnh 445: Cấm tất cả người và phương tiện lưu thông qua cầu Ngòi Móng (Km0+265, đường tỉnh 445) và cầu Ngòi Mại (Km8+310, đường tỉnh 445); cấm tất cả các phương tiện xe ô tô tải có trọng tải trên 1,5 tấn và xe ô tô chở người trên 7 chỗ (trừ các phương tiện phục vụ thi công công trình giao thông trên đường tỉnh 445) lưu thông từ Km0+430 đến Km14+900 đường tỉnh 445 bắt đầu từ 12 giờ ngày 20/9 đến khi có thông báo mới.

Các phương tiện xe ô tô tải có trọng tải dưới 1,5 tấn và xe ô tô chở người dưới 7 chỗ cần lưu thông qua cầu Ngòi Móng (Km0+265, đường tỉnh 445) sẽ đi theo hướng Quốc lộ 6 - đường Hòa Lạc đi Hòa Bình (Km28+150) - đường tỉnh 445 (Km0+430) và ngược lại.

Hiện trạng xuống cấp của cầu Ngòi Móng trên đường tỉnh 445. Ảnh: Phạm Hoài.

Đối với cầu Ngòi Móng, Sở Giao thông vận tải tỉnh đề nghị dừng khai thác, sử dụng cầu cũ; tháo dỡ phần công trình còn lại để tránh gây nguy hiểm cho người và phương tiện lưu thông trên cầu và dưới gầm cầu.

Đề nghị thanh lý bằng hình thức phá dỡ, hủy bỏ do đã có cầu mới thay thế thuộc Dự án cấp bách đê ngăn lũ chống ngập úng Pheo - Chẹ hạ du sông Đà, huyện Kỳ Sơn (nay là thành phố Hòa Bình) đang được đầu tư xây dựng và thời gian hoàn thành dự kiến cuối năm 2024.

Bên cạnh đó, Sở Giao thông vận tải tỉnh đề nghị UBND tỉnh xem xét chỉ đạo UBND TP Hòa Bình phối hợp với Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình NN&PTNT tỉnh đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng của Dự án cấp bách đê ngăn lũ chống ngập úng Pheo - Chẹ hạ du sông Đà, huyện Kỳ Sơn (nay là thành phố Hòa Bình) để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, đặc biệt là qua 4 vị trí mất an toàn giao thông tại Cầu Ngòi Tôm, Ngòi Mại, Ngòi Móng và đoạn tuyến Km3+600-Km3+900, đường tỉnh 445.

Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình NN&PTNT tỉnh đẩy nhanh tiến độ Dự án cấp bách đê ngăn lũ chống ngập úng Pheo - Chẹ hạ du sông Đà, huyện Kỳ Sơn (nay là thành phố Hòa Bình) phục vụ nhu cầu đi lại an toàn của nhân dân.