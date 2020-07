Vụ sát hại 2 chị em vì mâu thuẫn tình cảm: Phút chốc thành kẻ ác

Tối 30/6, sau khi Báo Công an TP.Hồ Chí Minh thông tin về vụ án Lê Văn Long (trú thôn Tân Lạc 1, xã Đinh Lạc, huyện Di Linh - Lâm Đồng) sát hại 2 người là chị Lăng Thị Bích Du (SN 1984, bạn gái cũ của Long) và em trai chị Du là anh Lăng Viết Dương (SN 1987) một cách tàn ác, dùng dao bấm đâm nhiều nhát vào người các nạn nhân; phóng viên nhận được cuộc gọi của một người quen. Người này cho biết, Long là cháu họ trong nhà; thừa nhận với hành vi sát hại nhiều người (2 người), khó có từ nào bào chữa được cho hành vi của Lê Văn Long.

"Nó dễ nổi nóng, em là chú nó, có khi nhậu với nó, bất ngờ cũng bị nó "chửi", vùng vằng bỏ đi. Nhưng sau đó lại gọi làm hoà, tâm sự đủ chuyện. Từ qua nay, gia đình em rất buồn, nhưng xác định tội nó làm nó chịu. Nó (Long) rất si tình cô kia (nạn nhân)".

Đối tượng Lê Văn Long

Một người bạn học cao đẳng cơ khí cùng Long (tại TP.HCM) cho biết: "Nó hiền, ít nói. Việc nó dám dùng dao giết người thì kinh rồi. Không ai bênh vực, bào chữa được. Nhưng tôi khẳng định nó (Long) không phải kẻ ăn chơi, hư hỏng mà có nghề cơ khí, lương tháng có khi 20 triệu đồng".

Chiều ngày 1/7, thông tin từ Phòng cảnh sát Hình sự Công an Lâm Đồng, được biết, đến nay, Cơ quan điều tra mới lấy lời khai bước đầu của hung thủ và một số người biết việc, sau khi vụ án xảy ra. Cơ quan Công an chưa làm việc cụ thể với phía gia đình các nạn nhân và các ban, ngành địa phương.

Lê Văn Long khai nhận, anh ta và nạn nhân Du có tình cảm năm 2019, đến tháng 2/2020 cả hai chia tay do mâu thuẫn. Long khai rằng, do Long phát hiện chị Du không có tình cảm thật lòng với mình nên anh ta là người chủ động nói chia tay. Nhưng sau đó vì còn yêu Du nên Long níu kéo, chị Du từ chối, nói đã có bạn trai mới. Long trở lại TP.HCM làm việc.

Gần đây, giữa hai bên nhắn tin qua lại nặng lời với nhau, Long cho rằng, những tin nhắn của chị Du xúc phạm Long khiến anh ta rất ức chế. Thời điểm này, Long đang làm việc tại TP.HCM, có ý định muốn gặp lại chị Du làm rõ mọi chuyện. Trước hôm gây án 3 ngày, Long về nhà tại Di Linh.

Khoảng 8h ngày 30/6, anh ta đến nhà chị Du (tại tổ dân phố 1, TT. Di Linh) bằng cửa sau, vào thẳng giường chị Du đang nằm. Nhận ra Long, chị Du phản ứng, hai bên cãi vã, xô xát, Long rút dao bấm mang theo đâm nạn nhân nhiều nhát. Chị Du đau đớn gọi em trai là Dương cứu mình. Anh Dương ra can ngăn, đè Long xuống giường cũng bị Long dùng dao đâm nhiều nhát, tử vong tại chỗ.

Một số người dân sinh sống gần hiện trường kể lại, thời điểm trên, họ nghe tiếng kêu cứu thất thanh của chị Du nên chạy đến, thấy chị Du chạy ra ngoài cửa căn nhà khoảng 15m thì gục xuống. Bên trong căn nhà, anh Dương đã tử vong. Trên cơ thể các nạn nhân và cửa, nhà đầy vết máu. Hung thủ đã bỏ trốn, để lại chiếc xe máy hiệu Wave Alpha màu đen.

Ngay sau khi vụ án xảy ra, Công an huyện Di Linh, Công an TT. Di Linh, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh cùng các lực lượng chức năng khác khẩn trương có mặt tại hiện trường vụ án, tiến hành các biện pháp điều tra. Qua các mối quan hệ của nạn nhân, Công an huyện Di Linh xác định Lê Văn Long gây án nên tổ chức lực lượng truy tìm.

Long lúc này lẩn trốn ở một quán cà phê, điện thoại cho người thân là các anh T và B, thú nhận đã sát hại chị Du và em trai chị. Các anh này khuyên Long "ở đâu hãy ở yên đó", sẽ đưa ra Công an đầu thú. Cùng đó, anh B. điện thoại cho một Đội trưởng Công an huyện Di Linh. Vị đội trưởng này báo cáo sự việc với Trưởng Công an huyện.

Căn nhà xảy ra vụ án

Nhận tin báo, lãnh đạo Công an huyện Di Linh như trút gánh nặng, bởi đang tổ chức lực lượng điều tra - hình sự phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự và các lực lượng nghiệp vụ áp dụng các biện pháp truy tìm đối tượng Long. Nhận lệnh chỉ đạo từ Ban Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Công an huyện Di Linh chỉ đạo các biện pháp vận động, khuyên giải và người nhà của hung thủ Long đã thống nhất, đưa đối tượng đến Cơ quan Công an đầu thú, khai nhận mọi hành vi.

"Khi nghe các anh Công an khuyên giải, tôi nói với Long rằng hãy thành khẩn, có sao nói vậy, không giấu được cơ quan điều tra đâu, đừng để tội lỗi thêm nặng", người nhà Long cho biết. Cơ quan điều tra đã lập biên bản về việc nghi phạm đầu thú trước pháp luật.

Hiện, can phạm đang bị tạm giữ hình sự tại Trại tạm giam Công an tỉnh Lâm Đồng. Anh ta khai nhận, con dao bấm anh ta mang theo mục đích ban đầu chỉ để hù doạ chị Du. Nhưng khi xảy ra xô xát, không kìm chế được đã gây án và hiện rất ân hận, sợ hãi. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đang củng cố hồ sơ để làm các thủ tục khởi tố bị can.