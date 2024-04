Vụ tai nạn lao động làm 7 người chết ở Yên Bái: Khởi tố bắt tạm giam một bị can Vụ tai nạn lao động làm 7 người chết ở Yên Bái: Khởi tố bắt tạm giam một bị can

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về an toàn lao động”, quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Mạnh Hùng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”