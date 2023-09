Vụ tai nạn nghiêm trọng làm 4 người tử vong: Khởi tố vụ án, tạm giữ tài xế xe khách Thành Bưởi

Chiều 30/9, Công an huyện Định Quán (tỉnh Đồng Nai) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ giữ hình sự tài xế Hoàng Văn Tính (37 tuổi, que Thừa Thiên Huế) là người điều khiển chiếc xe khách Thành Bưởi để tiếp tục điều tra về hành vi vi phạm phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Chiếc xe khách Thành Bưởi bể nát, biến dạng được kéo về trụ sở công an để phối hợp điều tra. Ảnh: CACC

Qua điều tra, cơ quan điều tra xác định, vào khoảng 2h30 sáng cùng ngày, xe khách của hãng xe Thành Bưởi mang BKS: 50F-004.83 do Hoàng Văn Tính điều khiển chạy trên quốc lộ 20 theo hướng Đồng Nai đi Lâm Đồng.

Khi đến km 48 (thuộc xã Phú Vinh, huyện Định Quán) đã tông vào phía sau bên trái xe tải mang BKS: 60C-345.13 đang lưu thông cùng chiều phía trước. Sau cú tông, chiếc xe khách Thành Bưởi lao sang trái đâm trực diện vào xe ô tô loại 16 chỗ mang BKS 86B-015.75 do tài xế Nguyễn Văn Cảnh (33 tuổi, quê Bình Thuận) điều khiển đang chở theo 9 hành khách trên xe chạy theo hướng ngược lại.

Chiếc xe ô tô 16 chỗ bị hư hỏng hoàn toàn sau vụ tai nạn. Ảnh: CACC

Vụ tai nạn đã khiến 4 người tử vong tại chỗ, 5 người bị thương, hai xe ô tô hư hỏng nặng.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo Công an huyện Định Quán phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh nhanh chóng có mặt tại hiện trường đưa các nạn nhân bị thương đi cấp cứu; đồng thời phối hợp với lực lượng chức năng liên hệ với thân nhân gia đình các nạn nhân bị tử vong để thăm hỏi động viên và khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Bước đầu, nguyên nhân vụ tai nạn được xác định do tài xế Tính đã vượt ẩu nên đã dẫn đến vụ tai nạn nghiêm trọng.