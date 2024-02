Liên quan tới vụ tai nạn xảy ra trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn khiến 3 mẹ con chị Lê Thị H (sinh năm 1983) tử vong, chiều 19/2, nhóm phóng viên Dân Việt có mặt tại quê nhà Triệu Sơn (Thanh Hóa), nơi tổ chức lễ an táng theo phong tục địa phương cho 3 mẹ con xấu số này.

Thời điểm phóng viên Dân Việt có mặt, thi thể 3 mẹ con chị H. đang được người chồng là anh Phan Đình Quý (sinh năm 1978) đưa đi hỏa thiêu tại nhà hỏa táng Phúc Lạc Viên (thành phố Thanh Hóa).

Không khí đau xót, tang thương nặng nề bao trùm ngã tư Chợ Đà (xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa).

Trò chuyện với phóng viên Dân Việt, nhiều hàng xóm nơi quê của anh Phan Đình Q, chị Lê Thị H không cầm được nước mắt, nói: "Vợ chồng anh Phan Đình Q, chị Lê Thị H sống rất hiền lành, hòa nhã với mọi người. Gia đình anh chị này tích cực tham gia đóng góp cho địa phương. Các con của anh chị H là cháu Phan Lê Khánh V (SN 2009), Phan Đình Q (2015) đều rất ngoan ngoãn, lễ phép và học giỏi. Chúng tôi vô cùng sốc, bàng hoàng. Đây là thảm kịch quả lớn!".

Ông Phan Đình Cử (sinh năm 1946, bố ruột của anh Phan Đình Quý).

Ông Phan Đình Cử (sinh năm 1946, bố ruột của anh Phan Đình Q) nói: "Trưa hôm qua (18/2), tôi nhận được điện thoại cho biết gia đình con tôi là Phan Đình Q gặp tai nạn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn. Tôi chết lặng đi. Cả gia đình con trai tôi vào Nam chơi từ hôm mùng 6 Tết, trên đường về qua tỉnh Kon Tum thì đón thêm chú Phan Đình Kiều là em ruột của tôi. Giờ con dâu, cháu nội tôi chết. Em tôi đi tù, tôi chẳng còn gì nữa".

Ngày 19/2, Ban An toàn giao thông tỉnh Thanh Hoá do ông Trịnh Huy Triều, Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải, Phó trưởng Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Thanh Hoá làm trưởng đoàn, đã đến thăm viếng, động viên và hỗ trợ gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn, thuộc địa phận xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế).

Tại gia đình các nạn nhân đến thăm viếng thuộc xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá ông Trịnh Huy Triều đã chia sẻ mất mát với người thân, gia đình các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông. Đồng thời, động viên người thân, gia đình các nạn nhân bị tai nạn giao thông vơi bớt đau thương, khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Trước đó, như thông tin trên Dân Việt, lúc 10h ngày 18/2, ông Phan Đình Kiều (55 tuổi, trú tỉnh Kon Tum) lái ôtô 7 chỗ chở gia đình anh Phan Đình Q cùng vợ Lê Thị H và hai con Phan Lê Khánh V, 15 tuổi, Phan Đình Q ,9 tuổi, chạy trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn theo hướng Nam - Bắc.



Nỗi đau bao trùm gia đình ông Cử.

Khi đến xã Phong Thu, huyện Phong Điền, hết đoạn cho vượt, xe ông Kiều bất ngờ vượt phải lao vào xe container biển Tiền Giang chạy phía trước.

Cú va chạm khiến ôtô 7 chỗ lộn một vòng và lao sang làn đường ngược chiều, bị một xe tải chạy hướng Bắc - Nam tông trúng. Xe 7 chỗ sau đó bay qua hộ lan cao 80cm, rơi xuống vệ đường. Cùng lúc đó, một xe container biển TP.HCM chạy hướng Bắc - Nam lao tới, đâm trúng vào đầu xe tải.

Tai nạn khiến cháu Phan Đình Q tử vong tại chỗ. Chị Lê Thị H và cháu Phan Lê Khánh V tử vong sau khi được đưa cấp cứu.