Vụ tấn công trụ sở xã ở Đắk Lắk: Công an tỉnh xử lý hơn 100 trường hợp đăng tin xấu, độc

Ngày 15/6, Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh Đắk Lắk) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5 triệu đồng đối với N.T.H.T. ở TP. Buôn Ma Thuột về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật.

Cụ thể ngày 13/6, T. đã sử dụng trang facebook cá nhân đăng tải 1 hình ảnh chứa nội dung sai sự thật trên facebook cá nhân làm người đọc hiểu rằng nhóm đối tượng khủng bố đã bắn chết 2 người ở đường Y Moan.

Cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh làm việc với N.T.H.T. về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật.

Tại cơ quan công an, trường hợp T. cho biết vì muốn cảnh báo cho mọi người cẩn thận mà không kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, sau khi làm việc với cơ quan chức năng, T. đã nhận thức được việc đăng tải thông tin trên là sai sự thật và cam kết không tái phạm.

Trước đó, ngày 14/6 Công an huyện Ea H'leo cũng ra quyết định xử phạt 5 triệu đồng đối với N.C.C. ở thôn 4 (xã Ea Hiao) về hành vi lợi dụng mạng xã hội tiktok cá nhân đăng tải nhiều video clip không đúng sự thật về vụ tấn công vào hai trụ sở UBND xã tại huyện Cư Kuin với các tiêu đề câu like làm nhiễu loạn thông tin trên không gian mạng.

Tại cơ quan công an, C. thừa nhận do sự thiếu hiểu biết nên đã lấy video máy bay quân sự và các hình ảnh không rõ nguồn gốc trên mạng và đăng tải. Công an huyện Ea H'leo đã yêu cầu C. gỡ bỏ nội dung vi phạm và cam kết không tái phạm.

Một trường hợp vi phạm bị Công an huyện Ea Kar phát hiện, xử lý nhắc nhở.

Theo thống kê của Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh), từ ngày 12/6 đến nay, đơn vị đã phối hợp với Công an các huyện, thị xã, thành phố phát hiện, xử lý hơn 100 trường hợp đăng tải các thông tin xấu, độc liên quan đến vụ việc huyện Cư Kuin.

Các trường hợp vi phạm chủ yếu là chia sẻ lại thông tin từ các trang facebook, tiktok… của các cá nhân với mục đích tương tác trên mạng xã hội; do đó sau khi được giải thích, họ đã nhận ra hành vi sai phạm, tự gỡ bỏ bài đăng và viết cam kết không tái phạm.

Liên quan đến vụ việc tại huyện Cư Kuin, ngày 14/6 Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, theo báo cáo của Công an tỉnh, tình hình an ninh trật tự toàn tỉnh đã trở lại trạng thái bình thường.

Hiện, nhiều cá nhân, tổ chức phản động tìm cách tạo những giả thuyết sai lệch nhằm lái dư luận chỉ trích chính quyền địa phương… gây ảnh hưởng trực tiếp đến các mặt công tác cũng như hoạt động điều tra của cơ quan chức năng. Bên cạnh đó, nhiều cá nhân sử dụng cách giật tít mang tính kích động để gây sự chú ý; đưa ra các câu chữ lập lờ gây hiểu lầm…

Do đó, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Đắk Lắk) khuyến cáo, mỗi người dân khi sử dụng mạng xã hội cần kiểm tra nguồn tin, tính chính xác, tránh "sập bẫy" các đối tượng xấu, đặc biệt là trước các luồng thông tin, hình ảnh từ các trang cá nhân hoặc tổ chức chống Nhà nước. Việc đăng tải thông tin chưa được kiểm chứng, bịa đặt sai sự thật sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật, nếu xảy ra hậu quả nghiêm trọng có thể bị xử lý hình sự.