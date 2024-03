Ngày 13/3, Công an tỉnh Lai Châu thông tin, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu vừa ra lệnh và thực hiện bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự 7 đối tượng về hành vi "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên" theo điều 227 Bộ luật hình sự.

7 đối đối tượng vừa bị Cơ quan Công an bắt giữ gồm: Lò Văn Ương (SN 1975), Lò Văn Lâm (SN 1982), Lò Văn Piếng (SN 1967), Lò Văn Soan (SN 1979), Lò Văn Chựa (SN 1969), Lò Văn Yến (SN 1968), Cà Văn Hiêng (SN1983). Các đối tượng đều cùng cư trú tại xã Noong Hẻo, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.

7 đối tượng khai thác vàng trái phép bị Cơ quan Công an bắt giữ. Ảnh: CACC.

Trước đó, ngày 9/3, Công an huyện Sìn Hồ (tỉnh Lai Châu) nhận tin báo về việc anh Lò Văn H. (SN 1993) trú tại bản Noong Hẻo 1, xã Noong Hẻo tử vong từ nơi khác chưa rõ nguyên nhân, gia đình đã tự ý chôn cất theo phong tục. Sau khi tiếp nhận nguồn tin, lãnh đạo Công an huyện đã giao Công an xã Noong Hẻo tiến hành xác minh.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, từ ngày 25/2, nạn nhân Lò Văn H. đi khai thác vàng trái phép cho ông Lò Văn Ương (SN 1975), trú tại xã Noong Hẻo, huyện Sìn Hồ.

Vào khoảng 17 giờ ngày 8/3, tại điểm khai thác vàng trái phép, nạn nhân đã bị trượt chân rơi xuống hang sâu, tử vong tại chỗ.

Sau khi sự việc xảy ra, Lò Văn Ương đã tự thỏa thuận, thống nhất đền bù cho gia đình anh H 250 triệu đồng. Ương đã đưa trước 150 triệu đồng cho gia đình nạn nhân, còn 100 triệu đồng sẽ gửi sau.

Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, gia đình đưa thi thể nạn nhân về nhà. Ngày hôm sau, gia đình đã tổ chức mai táng nạn nhân tại nghĩa trang địa phương.

Đối tượng Lò Văn Ương - người thuê nạn nhân Lò Văn H. khai thác vàng trái phép. Ảnh: CACC.

Sau khi nghe báo cáo của Công an huyện Sìn Hồ, Ban giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đã giao Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự phối hợp Công an huyện Sìn Hồ khẩn trương điều tra vụ việc.



Tại Cơ quan điều tra, Ương khai nhận, từ tháng 8/2023, Ương đã cùng 6 người khác góp tiền mua phương tiện, tuyển "phu" lén lút đến khu vực bãi 6, bãi 7 thuộc xã Noong Hẻo lập lán, rồi tổ chức đào xới những hầm lò cũ đã bị chính quyền đánh sập từ năm 2022.

Quá trình khai thác, Ương cùng những người tham gia đã thu được số lượng lớn vàng, nhiều lần mang đến bán cho tiệm vàng Tuấn Tuyền, ở thành phố Lai Châu và một số cửa hàng vàng khác, thu được số tiền hơn 6 tỷ đồng.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Lai Châu tiếp tục điều tra, làm rõ.