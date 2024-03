Mở rộng điều tra vụ án phá rừng ở Sìn Hồ: Bắt Chánh Thanh tra tỉnh Lai Châu

Đại tá Phạm Hải Đăng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu cho biết, ngày 10/5, Công an tỉnh Lai Châu, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu đã phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã thi hành các Quyết định khởi tố bị can; Lệnh bắt bị can để tạm giam; Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Nguyễn Thanh Trì, Chánh Thanh tra tỉnh về hành vi Nhận hối lộ theo khoản 2, Điều 354, Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thanh Trì (thứ hai từ trái qua). Ảnh: Dân Việt

Ông Nguyễn Thanh Trì có liên quan đến vụ án 15 đối tượng là cán bộ, công chức một số sở, ban, ngành và các huyện của tỉnh Lai Châu bị khởi tố và tạm giam về hành vi đưa hối lộ và nhận hối lộ khi thanh tra các dự án trồng rừng.



Trước đó, như Báo điện tử Dân Việt đã đưa tin, trong quá trình mở rộng điều tra vụ án "Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản", ngày 28/3, Công an Lai Châu, sau khi củng cố tài liệu chứng cứ, cùng một số đơn vị chức năng tiến hành bắt giữ 15 đối tượng là cán bộ, công chức một số sở, ban, ngành và các huyện về hành vi đưa hối lộ và nhận hối lộ liên quan đến công tác trồng rừng ở Lai Châu.

Theo đó, khi biết mình đều có sai phạm trong quá trình triển khai thực hiện các dự án trồng rừng nên trưởng ban quản lý rừng các huyện đã liên hệ với nhau và thống nhất đóng góp tiền hối lộ đoàn thanh tra với mục đích xin giảm bớt các lỗi sai phạm.

Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu đang tiếp tục củng cố hồ sơ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.