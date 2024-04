Vụ Tịnh thất Bồng Lai: Ông Lê Tùng Vân bị khởi tố tội loạn luân, sẽ bị bắt giam?

Khởi tố ông Lê Tùng Vân về tội loạn luân

Liên quan đến vụ Tịnh thất Bồng Lai, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân (SN 1932), ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An để điều tra làm rõ về hành vi loạn luân.

Ông Lê Tùng Vân tại phiên tòa hồi năm 2022. Ảnh: DT

Theo điều tra ban đầu, việc điều tra tội loạn luân xuất phát từ nguồn tin tố giác đối với ông Vân. Sau thời gian thụ lý điều tra, cơ quan điều tra có đủ chứng cứ xác định ông Vân có quan hệ loạn luân với con ruột khi sống trong hộ bà Cao Thị Cúc ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây.

Trước đó, vào năm 2022, ông Vân cùng đồng phạm đã bị kết án 5 năm tù về tội Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Ông này làm đơn xin tạm hoãn thi hành án vì lý do tuổi cao, sức khỏe yếu và đã được tòa án chấp thuận đơn.

Ông Lê Tùng Vân được cho tại ngoại là đúng pháp luật

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, việc cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố Lê Tùng Vân về tội Loạn luân sau khi đã xử lý ông này về tội Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân là điều không bất ngờ bởi trước đó, qua nguồn tin tố giác về hành vi có dấu hiệu loạn luân của ông Vân, cơ quan An ninh điều tra đã thụ lý điều tra.

Theo quy định của pháp luật, loạn luân là hành vi giao cấu với người cùng dòng máu về trực hệ hoặc giữa anh chị em ruột với nhau mà biết rõ mối quan hệ này nhưng vẫn thực hiện hành vi quan hệ tình dục thì sẽ bị xử lý hình sự. Hình phạt cao nhất của tội danh có thể tới 5 năm tù.

Theo ông Cường, trước đó, có thể quá trình xác minh chưa có đủ căn cứ để chứng minh dấu hiệu cấu thành tội phạm là có hành vi quan hệ tình dục giữa ông Vân với những người có cùng dòng máu về trực hệ, hoặc chưa chứng minh được họ biết rõ mối quan hệ này mà vẫn quan hệ tình dục với nhau.

Đến nay có đủ căn cứ để chứng minh đã có hành vi quan hệ tình dục giữa những người có cùng dòng máu về trực hệ, bị can biết rõ là mối quan hệ cha con, ông cháu nhưng vẫn thực hiện hành vi, đây là hành vi loạn luân nên khởi tố bị can ông Vân.

Vị chuyên gia cho rằng, đây là sự việc phức tạp, liên quan đến nhiều người và được dư luận xã hội quan tâm. Đặc biệt sự việc có liên quan đến số phận của những đứa trẻ từng sinh sống tại Tịnh thất Bồng Lai.

Bởi vậy, các cơ quan chức năng sẽ thận trọng trong việc cung cấp thông tin về vụ án cũng như đảm bảo xử lý đúng người đúng tội, đúng pháp luật để răn đe phòng ngừa chung cho xã hội, xử lý đối với người vi phạm pháp luật và bảo vệ quyền lợi của những người bị hại, người yếu thế trong vụ việc.

Ngoài ra, ông Cường cho rằng, cơ quan điều tra cho ông Vân được tại ngoại trong vụ án vì lí do sức khỏe là đúng pháp luật. Trong vụ án trước, ông này có đơn xin tạm hoãn thi hành án vì lý do tuổi cao, sức khỏe yếu và đã được tòa án chấp thuận đơn.