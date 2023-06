Luật sư yêu cầu trình chiếu video hôm xảy ra xô xát

Chiều 16/6, TAND quận 1 (TP.HCM) diễn ra phiên xét xử Nguyễn Xuân Hương Trang (Trang Nemo) cùng các đồng phạm tội "Gây rối trật tự công cộng".

Trang Nemo cùng đồng phạm. Ảnh: Chinh Hoàng

Tại phiên tòa chiều nay, luật sư bào chữa cho bị cáo Trang đã đề nghị HĐXX trình chiếu lại toàn bộ đoạn video mà bị cáo Trang đã live stream toàn cảnh nội dung vụ việc diễn ra.

"Tôi cho rằng còn một số đối tượng tham gia cuộc xô xát ngày hôm đó và có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm. Tôi đề nghị HĐXX triệu tập điều tra viên và hai cán bộ công an có mặt hôm xảy ra vụ án và triệu tập chồng của chị Phạm Lệ Khanh", luật sư của Trang Nemo nói.

Sau khi hội ý, HĐXX đã không chấp nhận những đề nghị của luật sư. Theo HĐXX, luật sư đã được tiếp cận đầy đủ hồ sơ vụ án; về trình chiếu video trong quá trình xét hỏi, tranh luận, nếu thấy cần thiết HĐXX sẽ trình chiếu. Đối với việc triệu tập chồng chị Phạm Lệ Khanh, HĐXX xét thấy người này không liên quan trong vụ án nên không triệu tập.

Hình ảnh của Trang Nemo bị làm quảng cáo

Ở một diễn biến có liên quan, Trang khai bị chị Trần My lấy hình ảnh của mình để làm quảng cáo bán hàng. Sản phẩm này bà bầu không dùng được nhưng Trần My vẫn lấy hình ảnh của bị cáo để bán và quảng cáo sai sự thật. Điều này làm ảnh hưởng tới uy tín của bị cáo nên cả hai hẹn ra cửa hàng của bị cáo giải quyết.

Tại tòa, Trang Nemo cho rằng hình ảnh của mình bị đem ra làm quảng cáo, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Trang. Ảnh: Chinh Hoàng

Về việc ẩu đả tại cửa hàng, Trang Nemo nói, khi chị Khanh vào cửa hàng thì bị cáo không biết đây là ai và ban đầu, Trần My nói chỉ đi một mình. Bị cáo có hỏi chị có phải khách mua hàng không thì chị Khanh chỉ nói là "chị em xã hội" nên bị cáo đã giật khẩu trang của chị Khanh để xem là ai. Đến khi chị Khanh ra khỏi cửa hàng, bị cáo nghe chị Khanh nói "Mày không biết mày đụng tới ai đâu" nên bị cáo quyết tâm giựt khẩu trang để coi người này là ai.

Khi thấy nhân viên đánh chị Khanh, do sự việc diễn ra quá nhanh nên không kịp phản ứng để can ngăn. Tại phiên tòa, bị cáo Nam thừa nhận hành vi đánh chị Khanh như truy tố. Bị cáo Nam khai thêm, thời điểm xảy ra vụ án, có người đàn ông tên Cơ xưng là chồng chị Khanh có xông vào đánh bị cáo. Bị cáo Nam cho rằng, CQĐT đã bỏ lọt hành vi phạm tội của chồng chị Khanh. Còn bị cáo Phạm Quyền Quy khai tại tòa hành vi như cáo trạng truy tố.

Có mặt tại tòa, chị Khanh trình bày, Trần My đã xin lỗi nhưng Trang không chịu và bắt My phải nói trước livestream. Chị Khanh thấy vậy mới vào kêu My về và có buông lời chửi tục thì bị nhân viên của Trang đánh, Trang còn kêu nhân viên sập cửa xuống đi; khi công an đến thì chị Khanh vẫn bị nhân viên của Trang tiếp tục đánh. "Đến khi tôi ra khỏi cửa hàng, Trang Nemo vẫn đi theo kéo khẩu trang của tôi xuống với mục đích làm nhục tôi. Tôi chỉ mong HĐXX xét xử đúng người, đúng tội", chị Khanh trình bày.

Chị Nguyễn Trần Trà My trình bày, có livestream và bán chung sản phẩm, dùng hình ảnh của chị Trang Nemo. Sau đó, chị My nhận được tin nhắn của trợ lý chị Trang Nemo kêu gỡ bỏ hình ảnh. Chị My đã nhắn tin xin lỗi và gỡ bỏ hình ảnh trên. Sau đó thì chị Trang vẫn livestream chửi chị My trên mạng và nói đâu phải xin lỗi vậy là xong, xin lỗi phải qua tận nơi.

Chị My đã hẹn qua shop thời trang của Trang Nemo để xin lỗi. Khi đến shop của Trang Nemo, chị My bị chị Trang sờ tay trên mặt và còn chê bai dẫn đến xô xát nhau.