Vũ trụ có thể bị chi phối bởi sự tương tác của các vi sinh vật sống

Vũ trụ có thể bị chi phối bởi sự sống vi sinh vật

Cuộc săn lùng sự sống ngoài hành tinh vẫn đang diễn ra hàng ngày bất chấp hiện thực rằng chúng ta chưa từng có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy một loài thông minh khác đang tồn tại trong Vũ trụ. Tuy nhiên, điều này đã khiến một số chuyên gia thu hẹp các cuộc tìm kiếm của họ xuống cấp độ vi mô. Giống như trên Trái đất, nơi có hàng tỷ đàn vi khuẩn mạnh đang giúp chúng ta xác định số phận hành tinh, điều tương tự cũng có thể xảy ra trong Vũ trụ.

Các thuộc địa vi khuẩn trên Trái đất liên kết với nhau thành một hệ vi khuẩn toàn cầu được đặt tên là sinh quyển vi khuẩn. Hệ vi khuẩn này giúp điều hòa môi trường và sự sống trên Trái đất. Nếu không có chúng, sự sống sẽ không tồn tại. Mặc dù chúng không ở dưới hình dạng thông thường giúp chúng ta có thể nhìn thấy nhưng chúng vẫn là những thực thể đa bào có tổ chức, sống trong một môi trường rộng lớn. Predrag Slijepcevic, giảng viên cao cấp về sinh học tại Đại học Brunel London và Nalin Chandra Wickramasinghe, Giáo sư tại Đại học Buckingham, đã mô tả những đàn vi khuẩn này như một "siêu não" giúp giải quyết các vấn đề môi trường. Điều này cho thấy rằng vi sinh vật thông minh hơn nhiều so với những gì chúng ta công nhận. Bộ đôi nhà nghiên cứu lập luận rằng những vi khuẩn này có thể tồn tại trên khắp Vũ trụ và tất cả chúng đều tương tác với nhau trong toàn bộ Vũ trụ. Trên tạp chí The Conversation, hai nhà nghiên cứu viết: "Hãy đưa vi khuẩn ra khỏi sinh quyển và sự sống trên Trái đất sẽ dần dần sụp đổ. Do đó, vi khuẩn có thể phù hợp với việc đi lại và giao tiếp trong Vũ trụ hơn chúng ta. Một nghiên cứu gần đây cho thấy vi khuẩn trên cạn có thể tồn tại trong không gian ít nhất ba năm hoặc có thể hơn. Thêm vào đó có một thực tế là vi khuẩn có thể tồn tại ở trạng thái không hoạt động trong hàng triệu năm vì vậy rõ ràng là nó rất kiên cường."

Vi khuẩn có thể thống trị vũ trụ

Để đánh giá đúng về sự tìm kiếm trí thông minh ngoài Trái đất của vi sinh vật, chúng ta cần hiểu khái niệm trí thông minh theo nghĩa tiến hóa. Điều này sẽ giúp chúng ta đánh giá tốt hơn trí thông minh của vi khuẩn và khả năng của nó trong bối cảnh hiện tại của con người và vi sinh vật. Một số nhà sinh vật học cho rằng trí thông minh của con người chỉ là một mảnh vỡ trong một dải rộng của trí thông minh tự nhiên bao gồm vi khuẩn và thực vật. Theo họ, có thể sẽ lãng phí thời gian để tìm kiếm dấu hiệu của những người ngoài hành tinh thông minh giống như con người. Thay vào đó, các chuyên gia nên tập trung nỗ lực để tìm kiếm các hình dạng sinh học - dấu vết của sự sống trong bầu khí quyển của một hành tinh. Họ tiếp tục chia sẻ: "Con đường phía trước trong việc tìm kiếm sự sống ngoài Trái đất có thể là tìm kiếm các khí trong bầu khí quyển của các hành tinh biểu thị sự sống, chẳng hạn như oxy methane hoặc phosphine, tất cả đều được tạo ra bởi vi khuẩn. Việc phát hiện ra phosphine trong bầu khí quyển của sao Kim là một sự dẫn dắt đầy hứa hẹn nhưng nó có vẻ còn nhiều nghi ngại, vì một nghiên cứu mới cho thấy nó có thể là sulfur dioxide chứ không phải là phosphine. Tuy nhiên, chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục cố gắng. May mắn thay, Kính viễn vọng Không gian James Webb có thể quét bầu khí quyển của các hành tinh quay quanh các ngôi sao khác ngoài Mặt trời của chúng ta khi nó phóng vào cuối năm nay."