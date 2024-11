Vũ Văn Sơn - Trung vệ 1m81 của CLB Trẻ TP.HCM vừa đánh nhau với Nguyễn Xuân Nam có gì đặc biệt?

Trên sân Thống Nhất, CLB PVF - CAND và CLB trẻ TP.HCM hòa nhau với tỷ số 0-0 ở vòng 4 giải Hạng Nhất Quốc gia 2024/2025. Ngay sau khi trận đấu khép lại, trang mạng xã hội chính thức của CLB PVF-CAND đã bất ngờ có bài đăng với dòng mô tả: "Tiền đạo Nguyễn Xuân Nam bị cầu thủ đối phương đánh ngay trước phòng thay đồ sau trận đấu", kèm theo hình ảnh, video về gương mặt còn dính máu của cựu cầu thủ CLB CAHN.

Theo hình ảnh từ camera an ninh, khi bước vào đường hầm, Nguyễn Xuân Nam đã nói gì đó rồi đưa tay đẩy vào mặt của Vũ Văn Sơn - trung vệ bên phía LB trẻ TP.HCM. Tài năng trẻ trưởng thành từ lò đào tạo của Hà Nội FC lập tức phản ứng lại, dẫn đến đôi bên xô xát. Phải nhờ sự can thiệp của lực lượng an ninh và cầu thủ đôi bên, cả hai mới rời nhau ra. Sự việc diễn ra trong khoảng năm giây.

Sau đó, Nguyễn Xuân Nam đã giữ nguyên hiện trạng chiếc mũi đầy máu để chụp ảnh tố cáo Vũ Văn Sơn.

Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã nắm được sự việc và sẽ báo cáo lên Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) để đề nghị án kỷ luật.

PVF-CAND đăng hình ảnh Nguyễn Xuân Nam bị chảy máu mũi, rách miệng.

Nguyễn Xuân Nam sinh năm 1994, có nhiều năm thi đấu ở V.League cho CLB Sài Gòn, Bình Định và CLB CAHN trước khi trở lại PVF-CAND (tên cũ là Phố Hiến). Anh cũng từng được HLV Park Hang-seo gọi dự tuyển Việt Nam năm 2020.

Trước đó nữa, Nguyễn Xuân Nam từng khoác áo SHB Vientiane (Lào) theo dạng cho mượn từ CLB Hà Nội FC. Là ngoại binh hưởng lương thấp nhất đội bóng này, nhưng cầu thủ gốc Hải Dương lại thi đấu nổi bật nhất. Anh ghi tới 15 bàn qua 13 trận tại giải VĐQG Lào, trở thành "Vua phá lưới" và được đề cử cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Phong độ ấn tượng của Xuân Nam tại giải VĐQG Lào mùa 2015 đã khiến anh lọt vào tầm ngắm của LĐBĐ Lào trong kế hoạch "nâng tầm" ĐTQG Lào. Cụ thể, sau trận đấu giữa HAGL Attapeu với SHB Vientiane, Giám đốc kỹ thuật LĐBĐ Lào - ông Steve Darby và HLV trưởng ĐT Lào - ông David Booth đã xuống sân chúc mừng Xuân Nam, đồng thời bày tỏ mong muốn anh sẽ chơi cho các đội tuyển bóng đá Lào trong tương lai không xa. Tuy vậy, sau đó mọi chuyện đã không diễn ra. Nguyễn Xuân Nam rời Lào và trở về Việt Nam để tiếp tục sự nghiệp.

Vũ Văn Sơn giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải U19 Quốc gia 2022. Ảnh: Báo Bình Phước.

Vũ Văn Sơn - Trung vệ 1m81 của CLB Trẻ TP.HCM vừa đánh nhau với Nguyễn Xuân Nam có gì đặc biệt?

Còn về Vũ Văn Sơn, trung vệ này sinh năm 2003, cao 1m81 và trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Hà Nội FC. Cầu thủ người Nghệ An từng chơi cho các đội trẻ cũng như là đội 1 của Hà Nội FC, đồng thời cũng từng thi đấu cho Quảng Nam FC và Hòa Bình FC theo dạng cho mượn. Ngoài ra, Vũ Văn Sơn còn từng cùng U19 Hà Nội giành chức vô địch giải U19 Quốc gia 2022 và bản thân giành luôn danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Trước khi mùa giải Hạng Nhất Quốc gia 2024/2025 khởi tranh, Vũ Văn Sơn đã được Hà Nội FC gửi tới CLB Trẻ TP.HCM thi đấu theo dạng cho mượn.

Ở cấp độ đội tuyển, Vũ Văn Sơn từng từng là thành viên của U19 Việt Nam tham dự giải U19 Đông Nam Á 2022 và sau đó cùng U20 Việt Nam tham dự VCK U20 châu Á 2023.