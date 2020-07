Vụ xây chuồng bò kiểu mẫu 236 triệu ở Nghệ An: Cục Chăn nuôi nói gì?

Những ngày qua, dư luận trên địa bàn tỉnh Nghệ An xôn xao về việc Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An chi hỗ trợ xây dựng chuồng trại gia súc theo quy hoạch lâu dài với số tiền hơn 12 tỷ đồng tại bản Văng Môn, xã Nga My, huyện Tương Dương.

Theo đó, chủ đầu tư đã cho xây dựng 67 chuồng trại, gồm 4 chuồng loại 1 gần 510 triệu đồng, 53 chuồng loại 3 hơn 7,24 tỷ đồng.

Đặc biệt, có 10 chuồng loại 2 hơn 2,36 tỷ đồng. Điều này đồng nghĩa với việc một chuồng bò tương ứng kinh phí gần 236 triệu đồng.

Mỗi chuồng bò được phê duyệt để thi công lên đến 236 triệu đồng cho người Ơ Đu ở xã Nga My, huyện Tương Dương.

Chiều 23/7, trao đổi với PV Dân Việt xung quanh thông tin trên, ông Tống Xuân Chinh - Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết: "Tôi có nghe nói việc xây dựng chuồng trại nuôi bò kiểu mẫu có chi phí 236 triệu đồng tại Nghệ An. Tuy nhiên nuôi bò, hay nuôi trâu mà đầu tư cho hộ gia đình dân tộc miền núi như thế thì không ổn, bởi đó là đầu tư theo mô hình trang trại, quy mô công nghiệp. Đối với bà con ở miền núi, nhất là đồng bào dân tộc thì rất khó áp dụng và có phần lãng phí".



Nói về quy cách, tiêu chuẩn cho chuồng nuôi gia súc lớn, ông Chinh cho biết: Cục Chăn nuôi đã có quy định chuồng trại nuôi gia súc lớn cần xây dựng như thế nào... Con bê, con bò sinh sản, hay con bò nuôi vỗ béo cần áp dụng mật độ thế nào, diện tích chuồng trại tối đa bao nhiêu đều đã có quy định rõ về quy chuẩn kỹ thuật.

Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An chi hơn 5 tỷ đồng để mua bò giống cho đồng bào người Ơ Đu nhưng chi tới 12 tỷ đồng để xây chuồng.

"Ví dụ 1 con bò trưởng thành, tối thiểu diện tích chuồng trại phải được trên 4m2. Chuồng xây kiểu như ở Nghệ An thì tôi không hiểu xây quy mô như thế nào" – ông Chinh nói.

Theo đó, ông Chinh cho biết các tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng trại chăn nuôi gia súc lớn đã được quy định chi tiết trong Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9121 : 2012.

Cụ thể, chuồng nuôi gia súc phải bố trí hợp lý, có kích thước phù hợp khi gia súc đứng, nằm, khoảng cách giữa các dãy gia súc nằm và đảm bảo an toàn cho gia súc. Diện tích chuồng nuôi trung bình đối với mỗi gia súc tối thiểu từ 4 - 5m2 chưa kể diện tích máng ăn, máng uống và hành lang phân phối thức ăn. Diện tích chuồng nuôi cho mỗi gia súc non từ 2 - 4m2.

Diện tích sân chơi gấp 2 lần diện tích chuồng nuôi. Nền chuồng phải đàm bảo không trơn trượt và có độ dốc từ 2° đến 3°, thoát nước tốt, tránh đọng nước.

Nhà ở của người dân đồng bào Ơ Đu bên tay phải và chuồng bò bên tay trái.

Được biết, hạng mục xây dựng chuồng ở cho bò đã được nghiệm thu và đưa vào sử dụng. Kích thước mỗi chuồng là 4,5 x 6,69m, chiều cao tường 2,7m; trước và sau đều có hệ thống bạt cuốn che lạnh vào mùa đông, nền nhà bê tông. Phía trước là hành lang và máng đựng thức ăn...