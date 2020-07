Nghệ An: Nghịch lý xây chuồng bò 236 triệu, xây nhà cho hộ nghèo từ 20 đến 70 triệu!

Mấy ngày qua, dư luận ở Nghệ An xôn xao việc Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An chi hỗ trợ xây dựng chuồng trại gia súc theo quy hoạch lâu dài với số tiền hơn 12 tỷ đồng tại bản Văng Môn, xã Nga My, huyện Tương Dương.

Theo đó, chủ đầu tư đã cho xây dựng 67 chuồng trại, gồm 4 chuồng loại 1 gần 510 triệu đồng, 53 chuồng loại 3 hơn 7,24 tỷ đồng.

Đặc biệt, có 10 chuồng loại 2 hơn 2,36 tỷ đồng. Điều này đồng nghĩa với việc một chuồng bò tương ứng kinh phí gần 236 triệu đồng.

10 chuồng bò được xây dựng với chi phí hơn 2 tỷ đồng ở huyện Tương Dương, trong khi hạng mục nhà ở chỉ 20 - 70 triệu đồng

Được biết, đây là một trong những hạng mục nằm trong đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội dân tộc Ơ Đu giai đoạn 2016 - 2025 tại bản Văng Môn, xã Nga My và bản Đưa, xã Lượng Minh (huyện Tương Dương).

Đề án do Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An làm chủ đầu tư quản lý thực hiện dự án với nguồn kinh phí 120 tỷ đồng (ngân sách Trung ương chiếm 90%).

Trong khi đó, theo khảo sát, thống kê của Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An từ năm 2019 đến nay toàn tỉnh Nghệ An có tới 8.160 hộ dân (kể cả người dân tộc và tôn giáo, trong đó có người dân tộc Ơ đu) đặc biệt khó khăn về nhà ở.

Ngày 10/10/2019, ông Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An lúc bấy giờ đã viết tâm thư kêu gọi các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân, các doanh nghiệp và người dân trên địa bàn ủng hộ chương trình xóa nhà ở dột nát, tạm bợ cho những hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Chuồng bò được xây dựng ở huyện vùng cao Tương Dương

Đến thời điểm này, Ủy ban MTTQ Nghệ An và các đơn vị liên quan đã nhận được sự chia sẻ của hàng trăm đơn vị, nhà hảo tâm, doanh nghiệp với tổng số tiền 104,34 tỷ đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận số tiền trên, Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An đã phối hợp với 21 thành thị trên địa bàn đã và đang tiến hành sửa chữa, làm mới 1.353 căn nhà tình nghĩa cho các hộ gia đình đặt biệt khó khăn về nhà ở.

Trong năm 2020, MTTQ và các đoàn thể tiến hành xây mới thêm 622 ngôi nhà cho các hộ gia đình khó khăn về nhà ở trên địa bàn.

Theo chia sẻ của một vị lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An, để xây dựng một căn nhà cho một hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở cao nhất chỉ 70 triệu đồng, còn căn nhà thấp nhất chỉ tốn kém 20 triệu đồng. Bình quân mỗi căn nhà như vậy chỉ dao động từ 40 đến 50 triệu đồng.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin về sự việc này!