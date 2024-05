Vụ xe đầu kéo lao vào nhà dân khiến 8 người thương vong ở Sơn La: Lái xe khai gì?

Ngày 6/5, trao đổi với phóng viên đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) thông tin, từ tài liệu của cơ quan công an, vào khoảng 19 giờ ngày 5/5, lái xe đầu kéo 26C-037.37 do Nguyễn Mạnh Hà (SN 1979, ở phường Minh Trung, TP. Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình) điều khiển xe ô tô đầu kéo, biển số 26C-037.37 di chuyển hướng Sơn La đi Hà Nội.

Khi đến Km244+300, Quốc lộ 6, tài xế Hà liên lạc với bạn tên là Sáng (công dân bản Sốp Sạng, Chiềng Pằn, Yên Châu) để hẹn ăn cơm tối. Sau đó, tài xế Hà điều khiển xe đầu kéo đỗ vào bãi đất trống bên đường, Sáng điều khiển xe máy ra đưa Hà vào nhà một người tên Đón để ăn cơm. Trong khi ăn cơm, tài xế Hà có sử dụng rượu khoảng 10 chén. Đến khoảng gần 22 giờ cùng ngày, tài xế Hà điều khiển xe đầu kéo di chuyển hướng Hà Nội.

Đến khoảng 22 giờ 30 phút đến Km219+063 Quốc lộ 6 thì gây tai nạn giao thông. Và tính đến 9 giờ ngày 6/5, thống kê thiệt hại chính xác là 1 người chết và 7 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông xe đầu kéo lao vào nhà dân khiến 1 người chết và 7 người bị thương ở Yên Châu. Ảnh: NDCC.

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, vào khoảng hơn 22 giờ ngày 5/5, tại Km 219+063 trên tuyến Quốc lộ 6, thuộc địa phận bản Đông Khùa, xã Tú Nang, huyện Yên Châu xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ giữa ô tô tải đầu kéo mang biển số 26C - 037.37 kéo theo sơ mi rơ mooc mang biển số 26R - 003.73 do Nguyễn Mạnh Hà (SN 1979, ở phường Trung Minh, TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) điều khiển tham gia giao thông theo hướng Sơn La - Hà Nội với 8 người đang ngồi tại quán tạp hóa nhà anh Phạm Mạnh Cường tại bản Đông Khùa, xã Tú Nang, huyện Yên Châu.

Hậu quả, vụ tai nạn làm 1 người chết, 7 người bị thương (trong đó có 5 người bị thương nặng chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Mộc Châu, có 4 ca phải mổ ngay trong đêm, 1 ca chuyển BV Việt Đức, Hà Nội). Về tài sản xe ô tô tải dầu kéo mang biển số 26C - 037.37 hư hỏng. Qua kiểm tra, lái xe Nguyễn Mạnh Hà trong hơi thở có nồng độ cồn (0,5mg/L khí thở), trong cơ thể không có chất ma tuý.

Nguyên nhân sơ bộ ban đầu do anh Nguyễn Mạnh Hà điều khiển xe đầu kéo không đi đúng phần đường gây tai nạn giao thông.

Nguyễn Mạnh Hà - lái xe đầu kéo lao vào nhà dân ở huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Yên Châu.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Sơn La) đã phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra huyện Yên Châu và Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Châu tổ chức khám nghiệm hiện trường, giải phóng phương tiện tai nạn, bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại khu vực.

Căn cứ tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Châu đã ra Lệnh giữ người, Lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp với tài xế Nguyễn Mạnh Hà để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.