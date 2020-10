Vụ xe Mazda đâm liên hoàn 10 phương tiện, 1 người chết ở Hà Nội: Tài xế 18 tuổi khai gì?

Chiếc xe gây tai nạn bị hư hỏng nặng tại hiện trường - Ảnh: TNO

Ngày 12/10, báo An ninh Thủ đô dẫn nguồn thông tin từ Công an thị xã Sơn Tây, Hà Nội, cho biết đã khởi tố vụ án hình sự và ra Quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Quang Hưng (SN 2002, trú xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) theo khoản 2, Điều 260 về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”…



Nguyễn Quang Hưng là tài xế gây ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại địa bàn vào chiều 11/10, khiến 1 người tử vong và nhiều người khác bị thương…

Liên quan đến vụ việc, VietNamNet thông tin thêm, sau khi gây ra vụ tai nạn giao thông làm 1 người chết, tài xế đã được lực lượng chức năng đưa đi kiểm tra nồng độ cồn. Kết quả, tài xế 18 tuổi này vi phạm nồng độ cồn là 82,2 miligam/1 lít khí thở.

VietNemNet dẫn nguồn thông tin từ lãnh đạo Công an Thị xã Sơn Tây cho biết thêm, tài xế Nguyễn Quang Hưng chưa có giấy phép lái xe. Tại cơ quan công an, Hưng khai đã mượn xe ô tô của anh rể mình.



Quá trình gây tai nạn, tài xế Hưng lái ô tô 30E - 885.18 bỏ chạy đến Km43 + 600 trên quốc lộ 32 đã đâm tử vong người đi bộ. Người này là Nguyễn Ngọc H. (SN 1967, ở phường Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây).

Về diễn biến vụ việc, theo Tuổi Trẻ Online, vào 16h ngày 11/10, ôtô Mazda 5 chỗ màu trắng mang BKS 30E-885.18 do Nguyễn Quang Hưng điều khiển chạy trên quốc lộ 32 theo hướng Trung Hà đi Hà Nội.

Khi đi tới Km 44+400 thì xảy ra va chạm với xe máy do Nguyễn Quý Ph. (19 tuổi, ở Phú Thọ) điều khiển chở theo Nguyễn Mai Ph. (20 tuổi).

Sau va chạm, Hưng phóng xe bỏ chạy rồi tông liên hoàn với 5 xe máy, 3 ôtô và một người đi bộ. Chiếc xe này chỉ dừng lại khi đâm vào cột đèn bên đường. Hậu quả vụ xe "điên" bỏ chạy sau khi gây hàng loạt va chạm khiến 1 người bộ hành tử vong và nhiều người bị thương, phương tiện hư hỏng.

Nhận được tin báo, Công an thị xã Sơn Tây đã phối hợp Đội Cảnh sát giao thông số 9 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội) và các đơn vị nghiệp vụ đến hiện trường đưa người bị nạn đi cấp cứu. Tài xế Nguyễn Quang Hưng được đưa về trụ sở công an để tiếp tục điều tra.