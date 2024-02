Vừa bị LĐBĐ Hàn Quốc sa thải, HLV Klinsmann sắp có bến đỗ mới?

HLV Klinsmann lọt vào tầm ngắm của Bayern Munich

Hôm 16/2 vừa qua, LĐBĐ Hàn Quốc đã chính thức đưa ra quyết định sa thải HLV Klinsmann sau gần 1 năm gắn bó. Đây là hệ quả của việc ĐT Hàn Quốc bị loại ở vòng bán kết Asian Cup 2024. Bên cạnh đó, chiến lược gia người Đức không làm chủ được phòng thay đồ khi để tiền vệ Lee Kang-in đánh đàn anh Son Heung-min.

Theo tiết lộ của trang 90min, HLV Klinsmann vừa lọt vào tầm ngắm của Bayern Munich bên cạnh nhiều ứng cử viên khác như Zinedine Zidane (tự do), Hansi Flick (tự do), Ruud van Nistelrooy (tự do), Graham Potter (tự do), Jose Mourinho (tự do) và Antonio Conte (tự do).

HLV Klinsmann sẽ trở lại dẫn dắt Bayern? Ảnh: Getty.

Trong 3 trận gần nhất trên mọi đấu trường, Bayern đều phải nhận thất bại. Điều đó khiến đội chủ sân Allianz Arena đứng trước nguy cơ bị loại ngay từ vòng 1/8 Champions League sau thất bại 0-1 trước Lazio trên sân khách.

Ở Bundesliga, Bayern Munich đã bị đội đầu bảng Bayer Leverkusen bỏ xa tới 8 điểm khi mùa giải trôi qua 22 vòng đấu. Với việc Leverkusen vẫn đang bất bại, "Hùm xám" khó có thể bắt kịp đối thủ.

Thời gian gần đây, HLV Thomas Tuchel đang gặp phải rất nhiều lời chỉ trích từ các fan hâm mộ cũng như những chuyên gia bóng đá Đức. Thậm chí, có nguồn tin cho rằng, Ban lãnh đạo Bayern sắp sa thải nhà cầm quân 50 tuổi.

Trang 90min cho hay, các quan chức Bayern đang xem HLV Klinsmann là sự lựa chọn số một để thay thế Thomas Tuchel. Trong quá khứ, chiến lược gia 59 tuổi từng dẫn dắt đội bóng xứ Bavaria từ năm 2008-2009 nhưng không giành được danh hiệu nào.