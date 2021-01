Vua Khang Hi vi hành, bất ngờ chỉ ra thói xấu của người dân

Theo phân tích của những chuyên gia sức khỏe đăng trên kênh Đại Y Bản Thảo đường của Trung Quốc thì bí quyết sống khỏe mạnh của vua Khang Hi thời nhà Thanh (TQ) cho đến nay vẫn là một trong những kiến thức quan trọng có thể áp dụng rộng rãi trong cộng đồng.

Có tới 349 vị hoàng đế trong suốt chiều dài lịch sử Trung Quốc, với tuổi thọ trung bình là 41,75 tuổi, và chỉ có 12 vị hoàng đế trên 69 tuổi.

Trong khi đó, Hoàng đế Khang Hi thời nhà Thanh qua đời ở tuổi 69, được coi là khỏe mạnh.

Khi nghiên cứu về những bí quyết giúp Khang Hi sống khỏe, nhà sử học nổi tiếng Trung Quốc - ông Diêm Sùng Niên (Yan Chongnian) đã tóm tắt các quan niệm triết lý dưỡng sinh của Khang Hi về chế độ ăn uống, sinh hoạt, bắn cung, luyện tập và sức khỏe của Khang Hi trong cuốn sách "Khang Hi Đại Đế" nổi tiếng trung Quốc.

Chúng ta cùng tìm hiểu thêm phong cách sống của Khang Hi.

Dân chúng ăn uống nhậu nhẹt suốt ngày là thói quen cần dẹp bỏ

Có một năm Trung Quốc bị hạn hán nghiêm trọng, Hoàng đế Khang Hi đã phải lập đàn cầu mưa. Sau khi Hoàng đế Khang Hi đọc lời tưởng niệm và nghi lễ cầu mưa, ông đã có cuộc trò chuyện với Trương Bằng Cách về thói quen ăn uống hàng ngày của mình.

Hoàng đế Khang Hi nói: "Trời không mưa, giá gạo sẽ tăng vọt. Có thể lấy thóc trong kho ra để bình ổn giá cả, bán một ít gạo tấm. Nhưng dân chúng chỉ thích ăn kê, gạo thường, ngày thường lại không biết tiết kiệm."

Hoàng đế Khang Hi là người có sức khỏe tốt nhất so với các đời vua trong lịch sử các triều đại Trung Quốc, ông chỉ ăn hai bữa một ngày, trong khi dân chúng thời điểm đó thường ăn 3-5 bữa/ngày, nhậu nhẹt thâu đêm. Ông cho rằng, ăn uống tiệc tùng như vậy là quá nhiều, là thói quen xấu nên "dẹp bỏ".

Vừa nói, Hoàng đế Khang Hi vừa đề cập đến thói quen xấu của người dân, đã ăn ngày ba bữa, lại còn nhậu nhẹt ban đêm, rất tốn nhiều đồ ăn. Trong khi bản thân ông, mặc dù là hoàng đế, nhưng mỗi ngày chỉ ăn hai bữa, thậm chí những lúc đi ra ngoại thành (rời khỏi cung), mỗi ngày chỉ ăn một bữa.

Trương Bằng Cách nghe xong tự nhiên không dám phản bác, anh suy nghĩ cẩn thận rồi nói: "Người dân thật là không biết tích lũy, tiết kiệm, mỗi năm thu hoạch được gì, là tiện thể dùng hết, cũng vì thói quen từ xưa đến nay như thế."

Hoàng đế Khang Hi giải thích thêm về sự thanh đạm trong chế độ ăn uống của mình với cận thần:

Tôi mỗi ngày chỉ ăn một vị, ngày nào ăn gà là chỉ có gà, ngày nào ăn dê là chỉ có dê, ăn như thế mới cảm nhận được vị ngon của thức ăn. Người 70 tuổi thì không được ăn mặn, ăn nhiều mắm muối, đồ ăn mặn quá thật sự không tốt.

Ban đêm thì cũng không nên ăn thêm, ăn quá muộn thì sẽ rất khó ngủ.

Bên cạnh đó, không chỉ quan tâm đến bữa ăn, Khang Hi còn nhắc nhở mọi người phải thường xuyên tập thể dục, tăng cường vận động. Ông nói, đi bộ nhiều thì sẽ trở nên khỏe mạnh.

Có vẻ như Hoàng đế Khang Hi là người đã rất quan tâm đến thói quen ăn uống của dân chúng. Trong tài liệu lịch sử ghi chép lại rằng, vào năm Khang Hi thứ 38, Hoàng đế Khang Hi tháp tùng Thái hậu trong chuyến du ngoạn phương nam lần thứ ba, rời Tô Châu vào ngày 20/3 và đi thuyền đến Chiết Giang.

Khi đó, Trương Bằng Cách - thống đốc Lương Giang và Tống Não - thống đốc Giang Tô, cùng đi với ông, Hoàng đế Khang Hi một lần nữa đề cập đến cùng một chủ đề: "Nghe nói người Tô Châu phải ăn năm bữa một ngày. Nếu như thế thì họ cả ngày chỉ lo bận việc ăn uống, không biết mệt sao? ".

Trương Bằng Cách trả lời: "Đây là một phong tục địa phương ạ."

Hoàng đế Khang Hi hiển nhiên không hài lòng với câu trả lời này, ông cười nói: "Tôi e rằng các vị quan đã không cố gắng hết sức để thuyết phục họ thay đổi."

Là hoàng đế nhưng cũng chỉ ăn ngày 2 bữa

Hoàng đế Khang Hi đã có những phương pháp giữ gìn sức khỏe của riêng mình, nhiều phương pháp cũng rất khoa học.

Tuy nhiên, theo các nhà nghiên cứu, thì việc Hoàng đế Khang Hi ăn hai bữa một ngày sẽ khác với người dân bình thường.

Bởi thực phẩm và thực đơn nấu cho hoàng đế khác hơn so với người bình thường, thức ăn giàu dinh dưỡng và quý hiếm hơn, nên có thể sẽ giảm số lượng đi.

Do vậy, cách ăn uống của mỗi người phụ thuộc vào thể chất, công việc, hoạt động, khả năng hấp thụ của mỗi người.

Còn thực phẩm mà Khang Hi ăn mỗi bữa, người thường rất khó để áp dụng.

Ví dụ, bữa sáng của Hoàng đề Khang Hi thay đổi thường xuyên, gồm có các món bổ dưỡng có thể chọn theo ngày, như yến sào, lẩu tám vị bất tử, lẩu vịt tiềm hành lá, lẩu tảo bẹ gà xé sợi, thịt dê xé sợi, vịt hấp, áp chảo đuôi hươu, thịt lợn om, thịt ba chỉ, móng giò, đồ ăn kèm và thực phẩm chính là bánh hấp, bánh bột trắng, bánh ốc, bánh ngọt, cháo trái cây. Tùy ông lựa chọn để ăn cho bữa sáng.

Ăn xong bữa sáng với món bổ dưỡng như vậy, tự nhiên cả ngày không thấy đói.

Thực đơn bữa tối cũng phong phú hơn, có tổ yến, gà, nấm hương, bắp cải, yến sào, vịt hun khói, tiết canh vịt, chim trĩ thái sợi ngâm chua, tỏi tây xào, heo quay, gà xé. Món ăn kèm có rau muống, canh củ cải, súp gà lôi, bánh hấp, mì bơ đậu, cơm.

Ăn quá nhiều hay quá ít đều không tốt cho sức khỏe. Do vậy, ăn đúng cách chính là chìa khóa để bạn có được một cơ thể khỏe mạnh.