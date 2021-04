Vượt qua Covid-19, PVCFC đạt doanh thu kỷ lục, lợi nhuận tăng 55%

Vượt qua Covid-19, PVCFC đạt doanh thu kỷ lục

Báo cáo trước đại hội đồng cổ đông, ông Trần Ngọc Nguyên, Chủ tịch Hội đồng Quản trị PVCFC đã nhấn mạnh, năm 2020 và những tháng đầu năm 2021 nền kinh thế giới cũng như nền kinh tế trong nước tiếp tục đối mặt với không ít khó khăn bởi khủng hoảng kép, giá dầu suy giảm và dịch COVID-19. Tình hình biến đổi khí hậu, hạn hán và xâm nhập mặn liên tiếp xảy ra tại đồng bằng sông Cửu Long cũng làm ảnh hưởng đến diện tích đất canh tác. Tất cả các điều trên đã tác động không nhỏ đến ngành phân bón.

Toàn cảnh Đại hội

Tuy nhiên, với hệ thống ổn định và bài bản trên nền tảng công nghệ số và đội ngũ cán bộ công nhân viên giàu kinh nghiệm cùng với bức tranh tài chính vững mạnh, PVCFC đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức để đạt được những kết quả rất đáng tự hào trong năm 2020 như: Đạt doanh thu kỷ lục 7.700 tỷ đồng, sản lượng xuất khẩu kỷ lục trên 300 nghìn tấn, cán mốc 7 triệu tấn Ure, về đích trước 51 ngày so với kế hoạch, mở rộng thương hiệu từ "Đạm Cà Mau" sang "Phân Bón Cà Mau". Điều này đã giúp cho bộ sản phẩm của Công ty tiếp tục giữ vững Thương hiệu Quốc gia trong 5 năm liên tiếp.

Năm 2021 là năm PVCFC kỉ niệm 10 năm thành lập, đánh dấu mốc son trên chặng đường hình thành và phát triển với biết bao thăng trầm, đạt được nhiều thành tựu trên thị trường sản xuất cung ứng phân bón, chiếm 60% thị phần khu vực miền Tây Nam Bộ với tổng doanh thu trên 2,5 tỷ đô la Mỹ và gấp 3,5 lần tổng mức đầu tư dự án Nhà máy Đạm Cà Mau.

Đại hội biểu quyết thông qua các mục tiêu phát triển năm 2021 của PVCFC.

Trong bối cảnh Việt Nam và thế giới đang đối mặt với thách thức từ đại dịch COVID-19, tuy nhiên PVCFC tiếp tục sản xuất kinh doanh hiệu quả cao, kiên định với mục tiêu, phấn đấu đạt doanh thu 15 ngàn tỷ đồng vào năm 2025, đồng thời tiếp tục thu hút nhà đầu tư chiến lược để phát triển dòng phân bón cao cấp, thân thiện môi trường, tăng cường xuất khẩu để mở rộng thị phần.

Để đạt được những kết quả nói trên là nhờ sự đóng góp, hỗ trợ, chia sẻ đồng hành của cổ đông và sự đoàn kết, nhất trí một lòng của toàn thể CBNV Công ty, cũng như sự chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo Tập đoàn. Tương lai còn nhiều khó khăn và thử thách phía trước , nhưng với niềm tin sắt đá, chiến lược đúng đắn và những thành tựu bền vững đạt được từ nhiềm năm qua, PVCFC quyết tâm và tin tưởng Công ty sẽ có sự phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Tại đại hội các cổ đông đã thông qua nhiều nội dung quan trọng như: Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020 và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021; Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2021; Trình bổ sung, sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh…

Lợi nhuận PVCFC năm 2020 tăng 55%

Tại Đại hội, Hội đồng Quản trị PVCFC đã trình xin ý kiến về việc bầu cử và miễn nhiệm chức danh Thành viên độc lập HĐQT đối với bà Nguyễn Minh Phượng và ông Lê Đức Quang, miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên đối với ông Nguyễn Quốc Huy và ông Đỗ Minh Đương. Đồng thời, Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT độc lập và 1 thành viên HĐQT, 3 kiểm soát viên. Đại hội cũng thảo luận, giải đáp thắc mắc về nội dung các báo cáo, tờ trình.

Đại hội bỏ phiếu bình bầu các chức danh bổ sung thành viên HĐQT.

Đánh giá về những thuận lợi và khó khăn trong định hướng phát triển trung và dài hạn, ông Văn Tiến Thanh thay mặt PVCFC nêu 4 thuận lợi: Giá ure năm 2021 theo dự báo của Fetercon khoảng 253 USD/tấn, theo IMF tốc độ tăng trưởng GDP thế giới năm 2021 là 6%, Việt Nam là 6,5%, thời tiết thuận lợi hơn cho mùa vụ qua đó giúp nhu cầu phân bón được cải thiện, mức tồn kho cuối năm 2020 thấp, giúp chủ động trong việc phân phối sản phẩm năm 2021.

Song song với thuận lợi cũng còn nhiều khó khăn như: Giá dầu đang trên đà tăng, dự báo năm 2021 khoảng 60USD/thùng, kéo theo giá khí tăng, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -19, dư cung trong nước lớn dẫn đến sự cạnh tranh khốc liệt giữa các nhà sản xuất trong nước và các nhà nhập khẩu, đồng nội tệ các nước như Malaysia, Indonesia, Trung Quốc… mất giá tạo ra lợi thế cạnh tranh xuất khẩu của các nước này.

Về kết quả hoạt động: Nhà máy vận hành liên tục an toàn, ổn định hiệu quả ở 110% công suất thiết kế; Tổng doanh thu đạt 7.664 tỷ đồng, đạt 112% so với kế hoạch, đạt 106% so với cùng kỳ năm 2019; lợi nhuận trước thuế đạt 714,83 tỷ đồng, đạt 141% so với kế hoạch, đạt 155% so với cùng kì năm 2019.

Đoàn chủ tịch chúc mừng các vị trúng cử HĐQT, Ban Kiểm soát

Trong năm 2021, PVCFC đề ra chỉ tiêu về sản lượng sản xuất urê đạt 860 nghìn tấn; sản lượng kinh doanh urê đạt 791 nghìn tấn; chỉ tiêu về doanh thu 7.839 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận trước thuế 210 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 197 tỷ đồng và nộp NSNN kế hoạch là 56,9 tỷ đồng.



Trong phần thảo luận, các cổ đông đã tích cực đóng góp các ý kiến, đặt câu hỏi, Đoàn chủ tịch cũng đã cập nhật thêm thông tin, trả lời các vấn đề mà các cổ đông quan tâm như: Triển vọng của dòng phân bón NPK; tình hình triển khai, hiệu quả các dự án đầu tư; các giải pháp đưa ra để vượt qua các thách thức, hoàn thành kế hoạch 2021; kế hoạch tiết giảm chi phí; lộ trình thoái vốn nhà nước; vấn đề thuế VAT cho phân bón, tình hình xuất khẩu sang thị trường Campuchia trong tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp.

Kết quả kiểm phiếu tại Đại hội đồng cô đông năm 2021, với tỷ lệ cổ đông tham dự tán thành 100%, tất cả các tờ trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thường niên PVCFC đã kết thúc thành công trong sự tin tưởng và tán thành của cổ đông vào những nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ trong giai đoạn tới, tiếp tục khẳng định hành trình Phân bón Cà Mau trên chặng đường bứt phát dẫn đầu trong ngành sản xuất phân bón trong nước cũng như có vị thế cao hơn nữa trong khu vực.