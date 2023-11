WHO: Gần 92.000 ca nhiễm và 167 ca tử vong do bệnh đậu mùa khỉ trong 2 năm qua WHO: Gần 92.000 ca nhiễm và 167 ca tử vong do bệnh đậu mùa khỉ trong 2 năm qua

Ngày 25/11, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông báo từ tháng 1/2022 đến hết tháng 10/2023, đã có tổng cộng 91.788 ca nhiễm và 167 ca tử vong do bệnh đậu mùa khỉ tại 116 quốc gia và vùng lãnh thổ.