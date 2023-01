WHO kêu gọi hành động khẩn cấp sau nhiều ca tử vong do siro ho WHO kêu gọi hành động khẩn cấp sau nhiều ca tử vong do siro ho

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) kêu gọi "phối hợp hành động ngay lập tức" để bảo vệ trẻ em sau một loạt các ca tử vong liên quan đến siro ho.

Bình luận 0