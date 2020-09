Xác định được vị trí xây dựng cầu Phước An nối Bà Rịa - Vũng Tàu và Đồng Nai

Vị trí xây dựng cầu Phước An cách Cảng Phước An (huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) 150m theo đề xuất của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, đảm bảo khoảng cách hành lang an toàn đối với cầu theo quy định của Chính phủ về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Cầu Phước An trong tương lai sẽ giúp phát triển kinh tế

Thống nhất phương án kết nối giao thông giữa cầu Phước An và cảng Phước An theo phương án bố trí quay đầu dưới gầm cầu Tắc Nhã Phương với bán kính quay R= 30m, vận tốc thiết kế 30km/giờ.



UBND tỉnh Đồng Nai cũng đề nghị UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giao Sở GTVT Bà Rịa – Vũng Tàu cùng Ban Quản lý dự án giao thông khu vực Cảng Cái Mép – Thị Vải phối hợp với Sở GTVT Đồng Nai tiếp tục triển khai các bước tiếp theo về đảm bảo an toàn giao thông, khai thác thuận lợi, lâu dài, đáp ứng khả năng lưu thông của các phương tiện giao thông khi đưa vào sử dụng.

Trước đó vào đầu tháng 8, tại kỳ họp thứ 17, khóa VI, HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã phê duyệt chủ trương xây cầu Phước An với tổng vốn đầu tư gần 5.000 tỷ đồng. Cầu Phước An là cây cầu quan trọng để kết nối cảng biển Cái Mép - Thị Vải với cao tốc Long Thành - Dầu Giây. Trong nghị quyết được phê duyệt, kinh phí xây cầu Phước An từ vốn của ngân sách tỉnh gần 2.900 tỷ đồng, ngân sách trung ương hỗ trợ khoảng 2.000 tỷ đồng. Dự án này đã được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trình và đã được Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh này thẩm tra.

Việc đầu tư xây dựng cầu Phước An là rất quan trọng để kết nối đường liên cảng Cái Mép - Thị Vải với các đường cao tốc liên vùng phía Nam và đường cao tốc Bắc - Nam. Từ đây, mới có thể khai thác hết ưu thế nước sâu của cảng Cái Mép - Thị Vải cũng như phát triển dịch vụ logistics và các khu công nghiệp.