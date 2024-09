Xác minh người mẹ bỏ con mới sinh vào thùng xốp thả trôi trên sông Vinh Xác minh người mẹ bỏ con mới sinh vào thùng xốp thả trôi trên sông Vinh

Phát hiện người mẹ bỏ con mới sinh vào thùng xốp rồi thả trôi sông Vinh (Nghệ An), người dân đã ra vớt được cháu bé an toàn. Hiện, quan công an đã mời người mẹ lên làm việc để điều tra làm rõ sự việc