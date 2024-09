Nghệ An: Chập điện do mưa lớn, 9.000 con gà bị chết ngạt chỉ trong 10 phút Nghệ An: Chập điện do mưa lớn, 9.000 con gà bị chết ngạt chỉ trong 10 phút

Mưa lớn gây chập điện khiến trại gà ở xã Nghi Ân, thành phố Vinh, Nghệ An thiệt hại nặng. Chỉ trong hơn 10 phút, toàn bộ hơn 9.000 con gà đã bị chết ngạt trong sự bàng hoàng, xót xa của gia chủ.