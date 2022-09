Nhiệt điện nhiều khả năng sẽ hưởng lợi do điều kiện thủy văn có thể kém thuận lợi hơn vào năm 2023. Ảnh: IT

Xác suất El Nino tăng dần, nhiệt điện khí sẽ hưởng lợi trong năm 2023?

Theo Cơ quan Quản trị Khí quyển và Đại dương Quốc gia của Mỹ (NOAA), điều kiện thủy văn có thể kém thuận lợi hơn vào năm 2023. Hiện tượng La Nina (nhiệt độ biển hạ thấp, gây nhiều mưa bão) kéo dài khoảng 30 tháng nếu tính tới cuối năm 2022 và tương đương với thống kê trong giai đoạn 1950-2019 (ngoại trừ giai đoạn La Nina kéo dài 42 tháng từ tháng 7/1998 đến tháng 12/2001).

Theo đó, trong trường hợp điều kiện thủy văn kém thuận lợi và giá khí điều chỉnh vào năm 2023, Trung tâm Phân tích Chứng khoán SSI (SSI Research) nhận định rằng, các nhà máy nhiệt điện, đặc biệt là nhiệt điện khí có thể được huy động cao hơn.

Tình hình thủy văn có thể vẫn thuận lợi trong ngắn hạn nhưng trong dài hạn xác suất El Nino đang tăng dần. Ảnh: SSI Research

Dữ liệu của SSI Research cũng cho thấy, mức chênh lệch giá bán điện giữa nhóm điện khí và nhóm điện than đang thu hẹp dần, do giá than nhiệt tăng cao trong khi giá khí điều chỉnh giảm.

Cụ thể, tình trạng thiếu khí gần đây ở liên minh châu Âu (EU) đã làm tăng nhu cầu nhiệt điện than và đang thúc đẩy giá than tăng lên. Giá than trộn của Vinacomin đã tăng khoảng 30-35% so với cùng kỳ trong 6 tháng đầu năm.

Theo trao đổi của SSI Research với Genco2 & Genco3, Nhiệt điện Quảng Ninh (UPCoM:QTP) và Nhiệt điện Hải Phòng (UPCoM:HND), thì chưa thấy việc điều chỉnh tăng thêm về giá than trộn; nhưng đơn vị cho rằng giá than trong nước có thể sẽ tiếp tục tăng do giá than trong khu vực tăng cao.

SSI Research giả định giá dầu mazut (FO-fuel oil) năm 2022 và năm 2023 lần lượt là 500 USD/tấn (tăng 28%) và 430 USD/tấn (giảm 14%).

"Giá khí điều chỉnh sẽ giúp thu hẹp chênh lệch giá bán bình quân giữa nhiệt điện khí và nhiệt điện than. Với đà giảm của giá khí, các nhà máy nhiệt điện khí sẽ trở nên cạnh tranh hơn so với nhiệt điện than", chuyên gia của SSI Research, dự báo.

Đà giảm của giá khí sẽ giúp thu hẹp chênh lệch giá bán điện bình quân giữa nhóm điện khí và điện than. Ảnh: SSI Research

Cũng theo SSI Research, giá điện trên thị trường cạnh tranh (giá CGM) có thể vẫn ở mức cao so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, giá CGM trong tháng 8 ước tính vào khoảng 1.390 đồng/kwh (tăng 4% so với tháng trước và tăng 39% so với cùng kỳ). Mức giá CGM trong 8 tháng đầu năm là 1.427 đồng/kwh (tăng 35% so với cùng kỳ).

Với việc giá than đầu vào cho nhiệt điện than tăng lên và nhu cầu điện trên toàn quốc tiếp tục phục hồi, giá CGM có thể duy trì mức giá của tháng 8 trong 4 tháng tới và giá CGM trung bình cả năm 2022 có thể đạt 1.400 đồng/kwh (tăng 41% so với cùng kỳ).

Do đó, SSI Research điều chỉnh tăng 5% cho dự báo giá CGM năm nay lên mức 1.370 đồng/kwh.