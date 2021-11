Xây dựng và phát triển cộng đồng phụ nữ đổi mới sáng tạo

Bà Lê Thị Khánh Vân - Phó Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Ứng dụng Khoa học công nghệ và Khởi nghiệp, Đồng trưởng Làng Thách thức và Sáng tạo xã hội nhấn mạnh, thời gian qua, trên cả nước, đã có nhiều phụ nữ không ngừng học hỏi, sáng tạo, phát huy nội lực và khởi nghiệp thành công.

Theo số liệu thống kê, các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ chiếm 26,5% tổng số doanh nghiệp Việt Nam. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19, những thách thức đối với các doanh nghiệp và công ty khởi nghiệp tại Việt Nam là vô cùng lớn.

Thực tế cũng cho thấy các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ lại thể hiện nhiều ưu điểm hơn như sử dụng nhiều lao động nữ hơn, chi trả bảo hiểm xã hội cao hơn, chi phí tạo ra một việc làm thấp hơn, giải quyết nhiều thách thức xã hội và có rất nhiều tấm gương tiêu biểu trong giải quyết thách thức xã hội trong Covid-19. Phụ nữ lãnh đạo có khả năng thích ứng, chịu áp lực và linh hoạt nên đã có nhiều cơ hội biến "nguy" thành "cơ" với các chiến lược ứng phó hiệu quả, đổi mới sáng tạo.

Bà Lê Thị Khánh Vân - Phó Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam phát biểu tại Hội thảo

Theo Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng, trong những năm qua, với cách làm sáng tạo, tinh thần quốc gia khởi nghiệp đã lan tỏa rộng khắp, thu hút đông đảo phụ nữ thuộc mọi thành phần, mọi lứa tuổi ở rất nhiều lĩnh vực, ngành nghề tham gia.

Tinh thần khởi nghiệp lan tỏa mạnh mẽ trong phụ nữ cả nước, khẳng định sự đam mê, khát khao đổi mới sáng tạo của phụ nữ Việt Nam. Phụ nữ cũng đóng vai trò rất to lớn trong việc giải quyết các thách thức xã hội. Thứ trưởng Trần Văn Tùng cho biết thêm: trong bối cảnh dịch Covid-19, khi cả nước phải gồng mình chống dịch, các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, doanh nghiệp khởi nghiệp do phụ nữ lãnh đạo cũng bị tác động nhiều. Nhưng ở khía cạnh khác, chúng ta cũng nhìn nhận vai trò của các lãnh đạo nữ đã chèo lái con thuyền doanh nghiệp của mình thành công đối phó với đại dịch, vẫn có nhiều doanh nghiệp không ngừng tăng trưởng hoặc khởi nghiệp trong giai đoạn thách thức này, không chỉ kinh doanh thành công, các doanh nghiệp và startup do phụ nữ lãnh đạo còn rất quan tâm đến việc giải quyết các thách thức xã hội trong bối cảnh Covid-19.



Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng phát biểu tại Hội thảo

Thứ trưởng Trần Văn Tùng khẳng định và đánh giá rất cao vai trò và nỗ lực của Làng Thách thức và Sáng tạo xã hội và chương trình Shinhan Square Bridge đã có những sáng kiến nổi bật để thúc đẩy vai trò của phụ nữ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nói riêng và sự tiến bộ của phụ nữ trong đóng góp xây dựng đất nước nói chung.

Tại hội thảo, Bà Nguyễn Thị Tuyết Minh- Chủ tịch Hội đồng Doanh nhân nữ chia sẻ, phụ nữ Việt Nam còn gặp nhiều rào cản, thách thức trong phát triển bản thân, nhưng phụ nữ lại rất có lợi thế trong đổi mới sáng tạo. Phụ nữ có năng lực trong việc phát hiện cả các vấn đề nhỏ để giải quyết, tính linh hoạt cao, khả năng khéo léo trong giao tiếp, tinh thần đổi mới sáng tạo và chỉn chu trong từng việc mình làm. Ngoài ra, với việc quan tâm hơn tới các vấn đề xã hội, phụ nữ thường đóng vai trò vừa đổi mới sáng tạo xã hội, vừa cân bằng các yếu tố nhân văn, giải quyết các thách thức xã hội.

Bà Angela Williams- Chủ tịch và Giám đốc điều hành UnitedWay Worldwide đã khơi gợi vai trò và năng lực của phụ nữ nhiều hơn ở khía cạnh giải quyết xã hội trong mỗi việc mình làm. Bà Angela Williams cho rằng vai trò của phụ nữ là không thể phủ nhận, điều mà phụ nữ nên làm khi còn gặp các rào cản chính là tự tin vào bản thân mình, cởi bỏ các rào cản và tham gia thúc đẩy sự tiến bộ của xã hội.