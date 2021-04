Xe 7 chỗ dưới 600 triệu đồng, Mitsubishi Xpander đáng tiền nhất?

Xe 7 chỗ Suzuki XL7: 589 triệu đồng

Xét về thiết kế tổng thể, Suzuki Xl7 mang hơi hướng đặc trưng của dòng MPV với những đường gân dập nổi chạy dọc thân xe, đầu xe nổi bật với cặp đèn pha bóng Led hình chữ P to bản, cụm lưới tản nhiệt mắt xích cùng cản trước dập nổi hầm hố.

Không gian nội thất của xe được đánh giá là khá rộng rãi, các chi tiết chủ yếu từ nhựa, vật liệu dễ thấy trên các mẫu xe giá rẻ. Về hệ thống tiện ích, xe bố trí 4 cổng điều hòa trên bảng taplo, dàn lạnh độc lập cho các hàng ghế, hệ thống thông tin giải trí SmartPlay Studio đa tiện ích, màn hình cảm ứng 7 inch cùng một số tiện ích cơ bản khác.

Ngoại hình bắt mắt của XL7. Ảnh: Suzuki

Xe 7 chỗ Mitsubishi Xpander: 555 triệu đồng

Mitsubishi Xpander Cross là mẫu MPV có thiết kế hướng đến sự tiện nghi cùng ngoại thất hấp dẫn, phù hợp với đối tượng khách hàng trẻ, cá tính.

Các tiện ích đi kèm có thể kể đến như vô lăng chỉnh 4 hướng tích hợp điều chỉnh âm thanh và đàm thoại rảnh tay, hệ thống điều hòa nhiệt độ 2 dàn lạnh, chìa khóa thông minh, ngăn để đồ tiện dụng, hệ thống 4 loa.

Xpander có thiết kế theo phong cách Dynamic Shield đặc trưng. Ảnh: Mitsubishi

Về trang bị an toàn, Xpander có vẻ nhỉnh hơn khá nhiều so với Xl7 với các hệ thống tiêu chuẩn như chìa khóa mã hóa chống trộm, hệ thống điều khiển hành trình, hệ thống phân phối lực phanh điện tử, chống bó phanh, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo. Xe được trang bị động cơ MIVEC 1.5L cho công suất 104 mã lực, momen xoắn 141 Nm, nhỉnh hơn so với Xl7.

Xe 7 chỗ Suzuki Ertiga: 499 triệu đồng

Suzuki Ertiga được chăm chút khá nhiều về ngoại hình, mang hơi hướng hiện đại và thể thao hơn.

Đầu xe nổi bật với cụm đèn pha dạng hình thang vuông công nghệ Project tơ, đèn sương mù tạo hình mới cùng lưới tản nhiệt khớp nối mạ crom bạc.

Với mức giá từ 499 triệu đồng, Suzuki Ertiga đang là mẫu xe MPV cỡ nhỏ có mức bán thấp nhất phân khúc.

Về thiết kế nội thất, xe cũng mang đến nhiều sự thay đổi lớn như ốp giả gỗ trang trí, bọc vành vô lăng, ghế bọc nỉ kẻ dọc bắt mắt cùng chất liệu nhựa mềm mại hơn.

Về trang bị tiện nghi, xe cũng dừng lại ở mức cơ bản với điều hòa chỉnh cơ 1 vùng 2 dàn lạnh, nút bấm khởi động...

Suzuki Ertiga sử dụng động cơ mới so với bản cũ, thay vì động cơ 4 xi lanh thẳng hàng K14B 1.4L VVT nạp khí tự nhiên thì trên thế hệ mới đã được nâng cấp lên động cơ K15B 1.5 cho công suất cực đại 104PS và momen xoắn 138Nm.

Kia Rondo: 585 triệu đồng

Về ngoại thất, Kia Rondo được đánh giá là khá trẻ trung và thể thao với cụm đèn pha to bản kéo dài về cạnh hông xe, lưới tản nhiệt hình mũi hổ đặc trưng, các chi tiết tổng thể khá tròn trịa và mềm mại.

Kia Rondo. Ảnh: Tuấn Phong

Nội thất của Kia Rondo cũng mang hơi hướng trẻ trung, năng động với tông màu chủ đạo là đen và nâu. Tính tiện nghi và hiện đại được thể hiện ở nhiều chi tiết khác nhau trên xe như vô lăng bọc da 3 chấu tích hợp lẫy chuyển số, màn hình hiển thị đa thông tin cùng gương chống chói ECM hiện đại.

Về trang bị an toàn, Kia Rondo tỏ ra khá nhỉnh hơn so với các đối thủ, có thể kể đến như hệ thống chống bó cứng phanh, phân phối lực phanh điện tử, camera lùi, cảm biến hỗ trợ đỗ, 2 túi khí... bản cao cấp còn được trang bị thêm hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp, khởi hành ngang dốc, cân bằng thân xe và 6 túi khí.

Về khả năng vận hành, xe có hai tùy chọn gồm động cơ U2 1.7L CRDi cho công suất cực đại 139 mã lực tại 4000 vòng/phút, momen xoắn cực đại 340 Nm tại 1.750 - 2.500 vòng/phút, đi kèm với hộp số ly hợp kép 7 cấp.

Xét về động cơ, Kia Rondo vượt trội hơn các đối thủ không chỉ ở khả năng tăng tốc mà còn đảm bảo sức kéo khi full tải cùng nhiều hành lý kèm theo.