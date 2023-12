Cận cảnh chiếc xe đạp điện đang sạc trước cổng nhà số 22 đường B3 phường Tây Thạnh, quận Tân Phú , TP.HCM bốc cháy trơ khung. Ảnh: Chinh Hoàng

Người dân ở hẻm 22 đường số B3 phường Tây Thạnh, quận Tân Phú đến xem chiếc xe bị cháy. Clip: Chinh Hoàng

Tối 16/12, người dân ở hẻm số 22 đường B3 phường Tây Thạnh, quận Tân Phú , TP.HCM bất ngờ nghe mùi khét và tiếng nổ lớn.

Đến kiểm tra, họ phát hiện chiếc xe đạp điện đang sạc trước hiên nhà tại địa chỉ trên bốc cháy ngùn ngụt. Người nhà cùng hàng xóm xung quanh đã dùng bình dập lửa chữa cháy tại chỗ. Khoảng 15 phút sau, đám cháy được dập tắt. Tại hiện trường chiếc xe đạp điện cháy trơ khung sắt…

Công an quận Tân Phú đã đến hiện trường lập biên bản, xử lý sự việc. Nguyên nhân ban đầu được công an xác định do chập điện.