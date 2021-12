"Xé lưới" Campuchia, Tiến Linh nói gì khi ĐT Việt Nam đụng Thái Lan ở bán kết?

Tiến Linh: "Tôi hạnh phúc khi ghi bàn"

Trong trận đấu tối nay (19/12), ĐT Việt Nam đã thể hiện trình độ hơn hẳn so với ĐT Campuchia để giành chiến thắng chung cuộc 5-0.

Suốt 90 phút thi đấu, ĐT Việt Nam hoàn toàn làm chủ thế trận. Trong khi đó, đối phương không thể tạo ra sức ép nào đáng kể lên khung thành thủ môn Tấn Trường.

Tiến Linh đã lập cú đúp trong trận ĐT Việt Nam thắng Campuchia 4-0. Ảnh: AFF

Điều đáng mừng là sau màn thể hiện thất vọng ở trận đấu với Indonesia, chân sút Nguyễn Tiến Linh đã tìm lại cảm giác ghi bàn với cú đúp vào lưới Campuchia. Cú dứt điểm từ xa nâng tỷ số lên 2-0 phút 27 của Tiến Linh xứng đáng là một trong những bàn thắng đẹp nhất tại AFF Cup 2020.

Sau giờ nghỉ, HLV Park Hang-seo đưa Xuân Trường, Văn Thanh vào sân thế chỗ Công Phượng, Hồng Duy. ĐT Việt Nam gia tăng áp lực mạnh mẽ và có thêm 2 bàn thắng do công Bùi Tiến Dũng (phút 55), Quang Hải (57').

Khoảng thời gian còn lại của trận đấu, HLV Park Hang-seo tiếp tục đưa ra những thay đổi người nhằm giữ sức cho các trụ cột: Văn Toàn, Tuấn Anh lần lượt vào thế chỗ Phan Văn Đức, Hoàng Đức.

Kịch tính diễn ra ở những phút cuối trận khi Indonesia có bàn thắng gia tăng cách biệt 4-1 trước Malaysia ở trận đấu diễn ra cùng giờ.

Điều này có nghĩa ĐT Việt Nam cần có thêm 1 bàn thắng trước Campuchia mới có thể lọt vào bán kết với vị trí nhất bảng B.

HLV Park Hang-seo tung nốt tiền đạo Hà Đức Chinh vào sân thay Quang Hải phút 86 với hy vọng có thêm bàn thắng nhưng bất thành.

Bùi Tiến Dũng ăn mừng bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 trước ĐT Campuchia tối 19/12. Ảnh: AFF

Chung cuộc, ĐT Việt Nam thắng 4-0 và váo bán kết với vị trí nhì bảng B do cùng được 10 điểm, cùng có hiệu số bàn thắng-thua là +9 so với Indonesia nhưng kém đối thủ số bàn thắng ghi được (9 so với 13).

Như vậy, ĐT Việt Nam sẽ gặp Thái Lan ở bán kết. Còn Indonesia gặp chủ nhà Singapore. Phát biểu sau trận đấu trên VTV, Tiền đạo Tiến Linh nói: "Tôi cảm thấy rất vui khi đã ghi được bàn thắng trở lại và ĐT Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu trước mắt là lọt vào vòng bán kết.



Tôi hy vọng những trận đấu ở vòng knock-out, tôi có thể tiếp tục ghi bàn giúp ĐT Việt Nam giành được kết quả tốt nhất".

Khi phóng viên hỏi về cảm xúc khi ĐT Việt Nam sớm gặp Thái Lan ở bán kết - trận đấu được đánh giá như trận chung kết sớm, Tiến Linh bình thản đáp:

"ĐT Thái Lan luôn là đội bóng mạnh của khu vực Đông Nam Á. Những cuộc chạm trán giữa ĐT Việt Nam và Thái Lan từ trong quá khứ tới hiện tại luôn rất hấp dẫn.

Hy vọng 2 trận bán kết sắp tới sẽ diễn ra kịch tính, cống hiến cho người hâm mộ những bàn thắng đẹp".