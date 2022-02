Xem chung kết Cúp Liên Đoàn Anh 2021/2022 trên kênh nào?

Sau một cuộc hành trình dài của Cúp Liên đoàn Anh, trận chung kết sẽ là sự đối đầu giữa ĐKVĐ Cúp các CLB thế giới và châu Âu – Chelsea với Liverpool – CLB vô địch Cúp Liên đoàn Anh nhiều nhất trong lịch sử giải đấu. Trận đấu hấp dẫn này sẽ được trực tiếp duy nhất trên kênh ON Sports News, ON, ON Sports TV vào 23h30 – 27/2 (theo giờ Việt Nam).

Danh hiệu Cúp Liên đoàn Anh luôn được các đại gia buông bỏ sớm vì giá trị giải thưởng và tầm quan trọng giải đấu không quá cao. Tuy nhiên, trong một thập kỷ qua, các ông lớn đã bước đầu quan tâm nhiều hơn. Bởi vì khi vô địch giải sẽ giúp các ông lớn của Ngoại hạng Anh có thêm liều "doping" tinh thần nhằm hướng tới một mùa giải thành công và cũng có thể trở thành cứu cánh nếu mùa giải đó thất bại ở các đấu trường khác mà họ tham dự.

Điều đó càng chứng minh từ năm 2008, khi trận chung kết của giải đấu được tổ chức tại sân Wembley thì nhà vô địch thường nằm trong tay của các đại gia Ngoại hạng Anh, như Man City với 4 danh hiệu vô địch liên tiếp. Điều thú vị là 2 CLB chơi trận chung kết tới đều chưa có cơ hội giành ngôi vương ở giải đấu này trong vòng 10 năm trở lại đây. Do vậy, hai CLB đều khát khao có cơ hội chạm tay vào ngôi vương nếu họ khẳng định sức mạnh ở trận chiến đấu quyết định.

Chelsea đang đạt phong độ khủng khiếp khi từ đầu năm đến nay họ có 6 chiến thắng liên tiếp trong đó đoạt luôn danh hiệu Cúp các CLB thế giới và châu Âu càng cho thấy họ sẽ là một ứng cử viên đắt giá cho ngôi vương của mùa giải này. Đối thủ của họ là Liverpool cũng có một phong độ không kém khi đã giành được 8 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường từ đầu năm 2022 đến nay. Đặc biệt là sức mạnh của Liverpool đã được khẳng định khi giành chiến thắng 2 - 0 trên sân của Inter Milan tại Champions League.

Rõ ràng, trận đấu tới là sự không khoan nhượng giữa hai đội bóng, các thông số cho thấy, trong 6 cuộc đối đầu gần nhất, mọi thứ khá cân bằng khi mỗi đội thắng 2 trận, 2 trận còn lại kết thúc với tỷ số hòa. Tại mùa giải năm nay của Ngoại hạng Anh, hai đội đã gặp nhau và có kết quả hòa: 1 – 1 tại vòng 3 và 2 -2 tại vòng 21. Chắc chắn sẽ là màn đấu trí giữa HLV Thomas Tuchel và HLV Jurgen Klopp. Đây sẽ là danh hiệu của Cúp Liên đoàn Anh đầu tiên của 2 vị HLV người Đức. Do đó, họ sẽ cống hiến nhiều bất ngờ và hấp dẫn cho khán giả.