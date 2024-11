Xem Sex and the City, tôi rút ra 6 bài học cực kỳ đắt giá để dạy con Xem "Sex and the City" tới 5 lần, tôi rút ra loạt bài học đắt giá để dạy con trở thành người tử tế

Xem phim "Sex and the City" đã giúp tôi nhận ra nhiều bài học đắt giá và áp dụng vào chuyện nuôi dạy con.

Chia sẻ của một bà mẹ nhận ra những điều có thể áp dụng vào việc nuôi dạy con trai sau khi xem phim Sex and the City Sex and the City là bộ phim yêu thích mà tôi đã xem đi xem lại đến 5 lần. Phim xoay quanh bốn người phụ nữ với những câu chuyện về tình yêu, sự nghiệp và cuộc sống. 4 nhân vật nữ trong phim rất đặc sắc, đã trở thành biểu tượng trên màn ảnh nhỏ, tuy nhiên những nhân vật nam cũng có những điểm hay không kém. Là một bà mẹ có con trai đang trong giai đoạn dậy thì, tôi nhận thấy có những bài học từ các quý ông trong Sex and the City mà mình hoàn toàn có thể áp dụng để dạy con, giúp con trở thành một chàng trai lịch lãm, biết tôn trọng phái nữ sau này. 1. Từ nhân vật Mr. Big, tôi dạy con tôn trọng sự lựa chọn của người khác Trong mối quan hệ với Carrie Bradshaw, Mr. Big không bao giờ áp đặt suy nghĩ của mình lên Carrie mà luôn để cô tự do quyết định. Điều này nhắc nhở rằng, việc dạy con trai tôn trọng ý kiến và lựa chọn của người khác không chỉ giúp xây dựng mối quan hệ lành mạnh mà còn khẳng định con là người tử tế, biết lắng nghe và thấu hiểu. Con trai tôi từng rủ các bạn cùng lớp về nhà học nhóm. Khi ở phòng bên cạnh, tôi từng nghe con to tiếng tranh luận với một bạn nữ: "Cậu là con gái thì biết cái gì". Ngay sau đó, tôi đã thẳng thắn nói chuyện với con. Hôm sau, con đã chủ động đến xin lỗi bạn nữ cùng lớp. Carrie và Mr.Big 2. Steve Brady, người chồng chân thành của Miranda Hobbes, là một ví dụ điển hình cho việc biết cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình Dù Miranda thường quá tập trung vào công việc, Steve luôn nhắc nhở cô rằng gia đình và các mối quan hệ quan trọng không kém. Điều này là lời khuyên dành cho tôi và mọi bậc cha mẹ: Hãy dạy con trai rằng thành công trong sự nghiệp là cần thiết, nhưng không nên đánh đổi hạnh phúc gia đình. Sự cân bằng này không chỉ giúp con thành công mà còn khiến con trở thành một người đàn ông trách nhiệm. Tôi dạy con: "Tiền không mua được tất cả. Nếu con quá chú trọng vào tiền bạc và không quan tâm đến người thân thì mối quan hệ cũng dần phai nhạt". Tôi cũng dẫn chứng cho con ví dụ cụ thể nhất chính là bố mẹ. Khi con còn nhỏ, vợ chồng tôi từng cãi vã rất nhiều vì chồng mải mê công việc mà đùn đẩy việc chăm con cho vợ. "Nếu bố không sửa đổi thì có lẽ bố mẹ đã ly hôn, con cần phải rút ra bài học từ đó", tôi thẳng thắn trao đổi với con. 3. Harry Goldenblatt, chồng của Charlotte York, giúp tôi dạy con bài học về việc chịu trách nhiệm Harry sẵn sàng thay đổi bản thân, từ hành vi đến tôn giáo, để xây dựng mối quan hệ bền vững với Charlotte. Điều này dạy rằng, sự trưởng thành đến từ việc chịu trách nhiệm với hành động và sẵn sàng thay đổi vì những người thân yêu. Đó là một phẩm chất quan trọng để trở thành một người tử tế và đáng tin cậy. Để làm minh chứng cụ thể cho con, tôi cũng chỉ ra trong buổi học nhóm, con đã bực mình thế nào khi một người bạn không chuẩn bị kỹ phần tài liệu được giao. "Con thấy đấy, chúng ta sống phải có trách nhiệm. Một người không có trách nhiệm sẽ sớm bị tập thể đào thải, giống như việc các con đã bàn với nhau nếu cậu bạn kia vẫn vô trách nhiệm thì sẽ xin cô cho sang nhóm khác", tôi nói với con. 4. Từ Aidan Shaw, bạn trai của Carrie, tôi dạy con giá trị của sự trung thực trong cảm xúc Aidan không ngại nói ra suy nghĩ của mình và luôn chân thành trong mối quan hệ, dù điều đó đôi khi khiến Carrie không thoải mái. Tôi vô cùng thích tính cách này của nhân vật và áp dụng để dạy con. Tôi chỉ ra cho con, sự trung thực là nền tảng của mọi mối quan hệ, không chỉ xây dựng niềm tin mà còn giúp con đối mặt với các tình huống khó khăn một cách mạnh mẽ. Xem Sex and the City, tôi rút ra 6 bài học cực kỳ đắt giá để dạy con. Ảnh minh họa: HBO Nếu con trung thực, con sẽ được người khác đồng cảm và có thể tìm cách giúp đỡ. Một khi con gian dối, mọi lời nói đều vô nghĩa. 5. Từ Stanford Blatch, người bạn thân của Carrie, tôi dạy con sự chấp nhận và cởi mở Stanford không phán xét hay cố gắng thay đổi người khác, mà luôn tôn trọng sự khác biệt của mọi người. Điều này nhấn mạnh rằng, việc dạy con trai chấp nhận và tôn trọng sự khác biệt sẽ giúp con xây dựng các mối quan hệ sâu sắc và trở thành người tử tế trong xã hội. Đây là bài học tôi đã áp dụng khi nghe thấy con chê bai phong cách ăn mặc, kiểu tóc của một bạn nữ trong lớp. Tôi đã chấn chỉnh ngay lập tức khi con nói "con bé đó lập dị lắm mẹ": "Mỗi người có một gu riêng, có sở thích riêng, chúng ta có thể không thích, nhưng không có quyền phán xét, "gán nhãn". Con sẽ nghĩ như nào nếu có người nói sở thích sưu tầm thẻ bài của con là vớ vẩn, rác nhà?". Sau khi mẹ nói, con tôi đã im lặng rất lâu. Sau đó, cháu không hùa theo những bạn xấu tính chê bai cô bé nữa. Không chỉ vậy, cháu còn dám đứng ra bênh vực bạn. Cháu cũng trở nên tế nhị, tinh tế hơn rất nhiều đối với các bạn nữ trong lớp. Điều này tôi được biết thông qua lời kể của phụ huynh một số bạn nữ trong lớp. 6. Cuối cùng, từ nhân vật Trey MacDougal, chồng đầu tiên của Charlotte, tôi học được rằng đừng để áp lực từ quá khứ hay gia đình ngăn cản tương lai Trey không thể vượt qua sự kiểm soát của mẹ mình, dẫn đến hôn nhân đổ vỡ. Đây là bài học để dạy con trai sự độc lập, rằng con cần tự quyết định cuộc sống của mình và không nên để những rào cản bên ngoài ảnh hưởng đến hạnh phúc của con. Tôi đã áp dụng những bài học nêu trên vào chuyện nuôi dạy cậu con trai bé bỏng của mình và nhận thấy những thay đổi tích cực rõ rệt. Tôi tin rằng, những bài học đó sẽ là hành trang cho con trên chặng đường trưởng thành, để con trở thành một người đàn ông không chỉ thành công trong công việc mà còn sở hữu tính cách tử tế, đáng kính. Là đàn ông, xem xong sitcom "Sex and the City", tôi nhận ra 3 bài học giúp gia đình êm ấm Thanh Hương (Đời sống và Pháp luật)