Xem trực tiếp bóng đá M.U vs Liverpool trên kênh nào?

Phải thừa nhận, HLV Arne Slot khá thuận lợi vì được lịch thi đấu ưu ái. Ở 7 vòng đấu mở màn Premier League 2024/2025, Liverpool của ông chỉ gặp 1 đối thủ trong nhóm "Big 6" là M.U. Đây là cơ hội để chiến lược gia người Hà Lan củng cố niềm tin tại sân Anfield.

Chuyến viếng thăm Old Trafford đêm nay sẽ là thử thách lớn đầu tiên của Arne Slot tại Premier League. Man Utd bị đánh giá thấp hơn về lối chơi và tương quan lực lượng nhưng derby nước Anh luôn là trận đấu lớn với tính chất khó lường. Cần lưu ý rằng cả 9 HLV gần nhất của Liverpool đều không thắng ở trận derby nước Anh đầu tiên (tại Premier League).

M.U vs Liverpool.

Điều thú vị nhất ở trận derby nước Anh đêm nay là màn so tài giữa Erik Ten Hag và Arne Slot. Đây là 2 trong số các HLV Hà Lan nổi tiếng nhất ở thời điểm hiện tại. Họ đã từng đụng độ ở giải VĐQG Hà Lan. Cả 2 có lẽ đều chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày đụng độ ở trận đấu của 2 đội bóng giàu truyền thống nhất nước Anh.

Ở thời điểm cuối phiên chợ hè, M.U đã hoàn tất thủ tục chiêu mộ tiền vệ Manuel Ugarte của PSG. Nhưng đêm nay, tiền vệ người Uruguay chưa thể ra mắt sân Old Trafford vì chưa kịp đăng kí. HLV Ten Hag vẫn phải trông chờ vào đội hình vốn đã chơi không tốt ở 2 vòng đấu đầu tiên.

M.U được chơi trên sân nhà Old Trafford nhưng Liverpool được đánh giá cao hơn hẳn về chất lượng lối chơi và phong độ. Mohamed Salah vẫn là hi vọng lớn nhất của Liverpool ở trận derby nước Anh đêm nay. Theo thống kê, ngôi sao người Ai Cập đã ghi 6 bàn tại Old Trafford thuộc giải đấu số 1 nước Anh, nhiều hơn bất cứ cầu thủ nào. Tính trên mọi đấu trường, anh cũng ghi bàn trong cả 6 chuyến viếng thăm Old Trafford gần nhất với tổng cộng 9 bàn thắng.

Rất khó để hàng thủ của M.U có thể ngăn Salah, nhất là khi Ten Hag mất một số cầu thủ quan trọng và đang cần thêm thời gian để ổn định hàng phòng ngự. Vấn đề của Quỷ đỏ là khả năng chanh chấp không tốt ở tuyến giữa, ít nhất là so với Liverpool. HLV Ten Hag ít nhất phải chờ tới vòng 4 để hi vọng tạo nên sự khác biệt với tân binh Ugarte.

Còn ở trận đấu đêm nay, Liverpool vẫn được đánh giá cao hơn về cơ hội giành chiến thắng. Trong 12 màn đụng độ M.U gần nhất ở Premier League, Liverpool chỉ duy nhất 1 lần thất bại (thắng 6, hòa 5, thua 1). Đây là cơ sở để Arne Slot tin tưởng kết quả tốt ở trận derby nước Anh đầu tiên.

Xem trực tiếp bóng đá M.U vs Liverpool trên kênh nào?

K+ có bản quyền phát sóng giải Premier League mùa giải 2024/2025 trên toàn lãnh thổ Việt Nam và trận M.U vs Liverpool diễn ra lúc 22h00 tối này trên sân Old Trafford sẽ được phát sóng trực tiếp trên kênh K+PM.