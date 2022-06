Xem trực tiếp ĐT Việt Nam - ĐT Afghanistan trên kênh nào?

Vào lúc 19h ngày 01/06, ĐT Việt Nam sẽ có trận giao hữu quan trọng với ĐT Afghanistan tại sân vận động Thống Nhất (TP.HCM). Với rất nhiều nhân tố mới như trợ lý Anh Đức, Thái Quý, Đình Khương (tiền vệ), người hâm mộ đang rất háo hức, chờ mong được chứng kiến những thay đổi của ĐT Việt Nam. Trận đấu này được phát sóng trực tiếp trên kênh ON Fooball, app ON và ON Sports TV của VTVcab. Nhân dịp này, VTVcab tặng sim 4G và datacode đối với khách hàng lắp mới và gia hạn Truyền hình & Internet. (19001515).

ĐT Việt Nam - ĐT Afghanistan.

Afghanistan - Đội tuyển "bí ẩn"…

Có rất ít thông tin về bóng đá Afghanistan nói chung, cũng nhưng đội tuyển quốc gia nước này nói riêng. Chúng ta có thể lên google gõ từ khóa đội tuyển Afghanistan sẽ cho 2,300,000 kết quả trong 0.74 giây nhưng đa phần là thông tin chung chung. Và có lẽ đây là đội tuyển quốc gia nam "bí ẩn" nhất trên thế giới. Bởi do những bất ổn chính trị nên giải VĐQG Afghanistan chỉ mới được thành lập năm 2012 với 8 câu lạc bộ và cũng không được diễn ra thường xuyên. Do vậy, các tuyển thủ Afghanistan đã "chinh chiến tứ xứ" ở khắp nơi trên thế giới từ Tây Á, Châu Âu cho đến châu Á. Nhưng chúng ta cũng không thể chủ quan trước đội bóng đến từ Trung Á. Giống các đội bóng khác ở khu vực, thể hình là điểm mạnh của các cầu thủ Afghanistan. Hầu hết các cầu thủ của đội này đều có thể hình to lớn chiều cao trung bình trên 1m80. Tuy nhiên, tính tổ chức kỷ luật của ĐT Afghanistan không cao, kỹ thuật cũng không khéo léo. Đoàn quân của HLV Anoush Dastgir hiện đứng thứ 150, kém 54 bậc so với ĐT Việt Nam (đang xếp thứ 96) trên bảng xếp hạng FIFA.

Tại vòng loại Asian Cup 2023, đại diện của khu vực Tây Á thuộc bảng D, cùng với Ấn Độ (đội chủ nhà), Campuchia và Hong Kong (Trung Quốc). Afghanistan từng gặp Việt Nam trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2019 và hai đội bất phân thắng bại trong cả lượt đi và về. ĐT Afghanistan đang có phong độ khá tốt. Họ từng 2 lần liên tiếp đánh bại ĐT Indonesia dưới sự dẫn dắt của HLV Shin Tae-young với tỷ số 3 - 2 và 1 - 0 trong trận giao hữu hồi tháng 5 và tháng 11/2021. Gần đây nhất, trong trận giao hữu hồi tháng 3/2022, ĐT Afghanistan cũng gây ấn tượng khi đánh bại U23 Kuwait với tỷ số 3 - 0.

"Chờ làn gió mới" của ĐT Việt Nam

Trong danh sách tập trung của ĐT Việt Nam chuẩn bị cho trận giao hữu với Afghanistan, HLV Park Hang-seo đã mang đến nhiều điều bất ngờ với người hâm mộ Việt Nam. Đầu tiên là sự xuất hiện của tiền đạo Anh Đức trong vai trò trợ lý của HLV Park Hang-seo sau khi tiền đạo này đã vượt qua kỳ sát hạch đầu vào của lớp HLV do VFF tổ chức. Với kinh nghiệm của mình, Anh Đức chắc chắn sẽ bổ sung thêm nhiều kỹ năng và bài học cho các tiền đạo của ĐT Việt Nam.

Hàng tiền vệ củaĐT Việt Nam là nơi bất ngờ nhất khi ông thầy người Hàn Quốc loại Xuân Trường, Tuấn Anh để gọi Thái Quý, Đình Khương. Sự đa năng trong vai trò trung vệ và tiền vệ phòng ngự của các cầu thủ này sẽ giúp cho HLV Park Hang-seo có thêm những thử nghiệm chiến thuật mới. Bên cạnh đó, đội tuyển của có sự trở lại của Duy Mạnh sau chấn thương tại AFF Cup 2020.