Xem trực tiếp giải bóng chuyền VĐQG Việt Nam 2022 trên kênh nào?

Giải bóng chuyền Vô địch quốc gia năm 2022 là giải đấu đỉnh cao của bóng chuyền Việt Nam, nơi tranh tài của những ngôi sao bóng chuyền hàng đầu Việt Nam, được tổ chức từ ngày 3/7-17/7/2022 và trực tiếp trọn vẹn trên hệ sinh thái thể thao của VTVcab (ON Sports, ON Sports News, ON Sports +, ON, ON Sports TV). Năm nay, giải đấu sẽ diễn ra đồng thời ở hai địa phương là Vĩnh Phúc và Ninh Bình với sự tham gia của 22 đội bóng mạnh nhất cả nước.

Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2022 hứa hẹn sôi động và kịch tính với nhiều nét mới, trong đó có việc cho phép ngoại binh thi đấu, áp dụng công nghệ mắt thần (Video Challenge Eyes) và kết quả bốc thăm cũng xuất hiện bảng đấu được xem là "tử thần".

Theo đó, bảng A "tử thần" của giải nữ sẽ là sự góp mặt của CLB HCĐG Hà Nội, Kinh Bắc Bắc Ninh, Ninh Bình, Thái Bình, VTV Bình Điền Long An. Đây đều là những đội bóng có sự đầu tư mạnh của mùa giải năm nay, sở hữu dàn VĐV trong nước và ngoại binh cực kỳ "khủng". Trong khi VTV Bình Điền Long An đón chào sự trở lại của chủ công số 1 Việt Nam Trần Thị Thanh Thúy thì Ninh Bình đón 1 lúc 5 tuyển thủ là Đinh Thị Thúy, Nguyễn Thị Trinh, Lưu Thị Huệ, phụ công Lê Thanh Thúy, libero Bùi Vũ Thanh Tuyền. Hóa chất Đức Giang Hà Nội đã mang về đối chuyền số 1 của Cameroon từng 3 lần vô địch Châu Phi là Bassoko. Còn Kinh Bắc Bắc Ninh hề kém cạnh khi thành công mang về hai ngoại binh chất lượng của Thái Lan là Chitaporn Kamlangmak và Chompunuch Chitsabai.

Ở bảng B của nữ sẽ là cuộc cạnh tranh tấm vé đi tiếp giữa các đội Vĩnh Phúc, Bộ tư lệnh thông tin, Đắk Lắk, Thanh Hóa, Ngân hàng Công thương.

22 đội bóng chuyền nam nữ mạnh nhất cả nước sẽ tranh tài tại giải bóng chuyền VĐQG Việt Nam 2022.

Trong khi đó ở giải nam, cuộc cạnh tranh đến ngôi vô địch cũng diễn ra hết sức quyết liệt khi các đội đều liên tục tăng cường những ngôi sao "khủng". Ở bảng A, XSKT Vĩnh Long đã chiêu mộ "nam thần" của bóng chuyền Thái Lan là Assanaphan Chantajorn. Ở bảng B, Sanest Khánh Hòa đầu tư khủng khi đăng ký chủ công từng chơi cho các giải bóng chuyền lớn trên thế giới như Đức, Pháp hay Đan Mạch là Philip Freere. Thể Công của HLV Thái Anh Văn cũng chiêu mộ VĐV ngoại mang quốc tịch Venezuela. Được biết VĐV Ivan Fernamdez có chiều cao và sở hữu cái tay trái cực khủng.

Tham dự giải đấu gồm có 11 đội nam: Tràng An Ninh Bình, Thể Công, Sanest Khánh Hoà, Hà Tĩnh, Biên Phòng, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Vật liệu xây dựng Bình Dương, Bến Tre, La Vie Long An, Xổ số kiến thiết Vĩnh Long.

Và 11 đội nữ: BTL Thông tin FLC, Hoá chất Đức Giang Hà Nội, Than Quảng Ninh, Ninh Bình Doveco, Geleximco Thái Bình, Đắk Lắk, Edu Capital Thanh Hoá, Kinh Bắc – Bắc Ninh, Vietin Bank, VTV Bình Điền Long An, Bamboo Airways Vĩnh Phúc.

Mùa giải năm nay có tổng giá trị giải thưởng lên đến gần 2,3 tỷ đồng. Trong đó, đội vô địch nhận 500 triệu đồng, hạng nhì 300 triệu đồng, hạng ba 200 triệu đồng. Ngoài ra còn có giải thưởng cho VĐV tấn công xuất sắc, VĐV chuyền hai xuất sắc, VĐV phòng thủ xuất sắc… Giải đấu đã có một số sự điều chỉnh như chỉ đánh 1 vòng bảng để chọn ra các đội bước vào vòng tứ kết, phân hạng, bán kết và chung kết thay vì 2 vòng như trước đó.