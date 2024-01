Xem trực tiếp lễ trao giải Dubai Globe Soccer Awards 2023 trên FPT Play

Lễ vinh danh ngôi sao bóng đá hàng đầu thế giới lần thứ 14 Globe Soccer Awards sẽ diễn ra tại khách sạn Atlantis, The Palm (UAE) vào ngày 19/01. Có sự tham gia của các tổ chức bóng đá quốc tế như FIFA, UEFA, ECA…, đây là một trong những giải thưởng quan trọng hàng đầu của bóng đá thế giới, ghi nhận những thành tựu nổi bật trong năm.

Quá trình bầu chọn gồm 2 giai đoạn của Dubai Globe Soccer Awards 2023 đã khởi động từ 21/11, vừa kết thúc vào 28/12 vừa qua. Trong đó, kết quả vòng sơ bộ hoàn toàn thuộc về người hâm mộ thông qua lá phiếu bình chọn. Danh sách rút gọn sẽ tiếp tục được cân nhắc ở vòng 2.

Trong vòng mang tính quyết định này, tỷ lệ tính điểm là 75% nghiêng về ý kiến của hội đồng giám khảo. 25% còn lại là lựa chọn của cổ động viên. Hội đồng giám khảo chính thức của Globe Soccer quy tụ hơn 30 nhân vật chủ chốt của làng túc cầu như Francesco Totti, Iker Casillas, Luis Figo, Marcello Lippi, Eric Abidal và Ian Rush…

Cựu thủ thành Iker Casillas nằm trong thành phần ban giám khảo của giải thưởng Dubai Globe Soccer Awards 2023.

Giải thưởng năm nay có tổng cộng 172 ứng cử viên, 74 đề cử thuộc 11 hạng mục giải thưởng chính và 6 hạng mục giải thưởng kỹ thuật số. Ban tổ chức Globe Soccer Awards công bố lượng phiếu bầu đạt kỷ lục với hơn 70 triệu lượt bình chọn, gấp đôi so với giải thưởng năm ngoái.

Trong đó, giải thưởng Cầu thủ nam xuất sắc nhất luôn nhận được nhiều sự chú ý hơn cả. Hai "đại kình địch" Cristiano Ronaldo và Lionel Messi được giới chuyên môn đánh giá là 2 cầu thủ có cửa thắng cao nhất. Messi đã 1 lần được gọi tên còn Ronaldo từng giành giải đến 6 lần.

Ronaldo đã có 6 lần nâng cao danh hiệu tại Dubai Globe Soccer Awards.

Cristiano Ronaldo cũng "sáng cửa" đoạt thêm 2 danh hiệu nữa là Cầu thủ thi đấu tại Trung Đông xuất sắc nhất và Cầu thủ được yêu thích nhất. Đây là cơ hội để CR7 đánh bại Messi trong năm 2023. Trước đó, anh đã vuột mất cơ hội tại Quả bóng vàng và FIFA The Best.

Cần phải nhìn nhận 2023 là năm thi đấu ấn tượng của siêu sao người Bồ Đào Nha. Góp phần đưa Al Nassr giành chức vô địch Arab Club Champions Cup, tiền đạo sinh năm 1985 còn gặt hái được tổng cộng 54 bàn trong màu áo câu lạc bộ của Saudi Arabia và đội tuyển quốc gia. Thành tích này giúp Ronaldo vượt qua Kylian Mbappe, Harry Kane (cùng 52 bàn) và Erling Haaland (50 bàn) để đạt danh hiệu khác là Maradona.

Messi là chủ nhân của Quả bóng vàng 2023.

Tuy nhiên, cũng không thể đánh giá thấp Lionel Messi. "El Pulga" đã tỏa sáng với 11 pha lập công, đưa Inter Miami CF lên ngôi ở Leagues Cup. Bên cạnh đó, Messi thể hiện ấn tượng giúp đội tuyển Argentina hiện đang dẫn đầu bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2026, khu vực Nam Mỹ.

Messi đã 3 lần đoạt những giải thưởng cá nhân cao quý trong thời gian qua. Anh có Quả bóng vàng thứ 8 trong lịch sử, đánh bại Erling Haaland giành FIFA The Best 2023 rồi nhận tiếp danh hiệu Vận động viên xuất sắc của năm do tạp chí danh tiếng Times bầu chọn. Mọi thứ sẽ càng rực rỡ hơn nếu cựu ngôi sao Barcelona chiến thắng ở Dubai Globe Soccer Awards 2023.

Manchester City giành 5 danh hiệu trong năm 2023.

Ở hạng mục CLB xuất sắc nhất, Manchester City có nhiều lợi thế khi liên tiếp giành các danh hiệu bao gồm Premier League, Champions League, FA Cup, Siêu cúp châu Âu và FIFA Club World Cup. HLV Pep Guardiola của đội chủ sân Etihad do đó nắm cơ hội lớn giành danh hiệu HLV xuất sắc nhất. Ở một diễn biến khác, cuộc đua cho Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất cũng rất hấp dẫn với sự xuất hiện của Bellingham, Lamine Yamal, Enzo Fernandez cũng như Gavi.

Lễ trao giải năm nay được kỳ vọng sẽ mang đến một không khí hấp dẫn, bùng nổ. Đón xem trọn vẹn những diễn biến đáng chú ý của Dubai Globe Soccer Awards 2023 vào 22g25 tối nay 19/01, trên hệ thống FPT Play.