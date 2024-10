Xem trực tiếp Liverpool đấu Chelsea trên kênh nào?

Liverpool gần như không gặp vấn đề nào cả về tinh thần và lối chơi sau khi chia tay HLV Jurgen Klopp. Đơn giản bởi họ đang khởi đầu quá ấn tượng dưới thời HLV Arne Slot. Qua 10 trận đấu trên mọi đấu trường mùa này, đội bóng thành phố cảng đã giành 9 chiến thắng (thắng 9, thua 1).

Tính riêng ở Premier League, với 6 chiến thắng qua 7 vòng đấu, Liverpool đang dẫn đầu BXH. Không phải Man City hay Arsenal, Liverpool mới là CLB sở hữu hàng thủ tốt nhất (2 bàn thua). Nhiều chuyên gia đã "việt vị" khi sớm loại Liverpool khỏi cuộc đua vô địch Premier League sau khi Klopp xách vali rời Anfield.

Liverpool vs Chelsea.

Tuy vậy, HLV Arne Slot khá khiêm tốn khi nói về cơ hội cạnh tranh chức vô địch Premier League của Liverpool ở mùa giải này. Thực tế, ở giai đoạn khởi đầu, The Reds chưa đối mặt quá nhiều thử thách. Họ mới chỉ gặp 1 đối thủ trong nhóm "Big 6" là M.U.

Nhưng kể từ vòng 8, con tàu của Arne Slot sẽ bắt đầu đối mặt nhiều con sóng dữ. Đầu tiên là màn tiếp đón Chelsea tối nay. Tiếp đến, họ sẽ lần lượt đụng độ Arsenal, Brighton, Aston Villa, Southampton và Man City. Chưa kể, trong giai đoạn này, thầy trò Arne Slot còn chạm trán RB Leipzig, Leverkusen và Real Madrid ở Champions League.

Vàng cần thử lửa! Đây là giai đoạn đầy thử thách với Liverpool. NHM bóng đá Anh sẽ có cái nhìn đầy đủ hơn về đội hình vốn không được đánh giá cao về chiều sâu của HLV Arne Slot.

Với lối chơi cân bằng giữa công và thủ, Liverpool hơn hẳn Chelsea về phong độ trước màn đụng độ đêm nay. Chưa kể, The Reds còn có ưu thế lớn là được chơi tại sân nhà Anfield. Nhưng trước trận đấu, HLV Arne Slot khẳng định đây là 1 trong những thử thách lớn nhất của Liverpool ở mùa giải này.

Slot có ý do để khẳng định như vậy bởi Chelsea đã thay đổi khá nhiều dưới thời HLV Enzo Maresca. Kể từ sau trận thua Man City ở vòng mở màn, The Blues đã thiết lập chuỗi 6 trận bất bại liên tiếp ở Premier League (thắng 4, hòa 2). Sau vòng 7, đội bóng Tây London đã vươn lên vị trí thứ 4 trên BXH, chỉ kém 4 điểm so với đội đầu bảng Liverpool.

Ở vòng đấu trước, Chelsea đã bị Nottingham Forest cầm hòa 1-1. Dù vậy, đây là trận bất bại thứ 7 liên tiếp trên mọi đấu trường của thầy trò Maresca. Qua 7 vòng đấu, The Blues đã ghi 16 bàn thắng, chỉ kém nhà ĐKVĐ Man City (17 bàn). Hàng công bùng nổ của Maresca sẽ là liều thuốc thử đáng gờm cho hàng thủ của Liverpool ở trận đấu đêm nay.

Xem trực tiếp Liverpool đấu Chelsea trên kênh nào?

K+ có bản quyền phát sóng giải Premier League mùa giải 2024/2025 trên toàn lãnh thổ Việt Nam và trận Liverpool đấu Chelsea diễn ra lúc 22h30 tối này trên sân Anfield sẽ được phát sóng trực tiếp trên kênh K+1.