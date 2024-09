Soi kèo, tỷ lệ Liverpool vs Nottingham Forest (21h ngày 14/9). The Kop vững tiến Liverpool vs Nottingham Forest (21h ngày 14/9): The Kop vững tiến

Sau 3 trận toàn thắng, Liverpool đang có cơ hội duy trì phong độ thăng hoa khi gặp đối thủ yếu hơn về đẳng cấp là Nottingham Forest tại vòng 4 Premier League trên sân nhà Anfield.