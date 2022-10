Xem trực tiếp Liverpool vs Man City trên kênh nào?

Nếu xét về phong độ ở thời điểm hiện tại, Liverpool rõ ràng không thể so sánh với Man City - đội duy nhất vẫn đang bất bại ở Ngoại hạng Anh. Đó là còn chưa kể, Lữ đoàn đỏ cũng không thể có được cho mình lực lượng mạnh nhất khi mà chẳng ít các ngôi sao của họ đang dính chấn thương.

Do đó, người ta lo ngại về một thất bại nữa cho Liverpool ở màn chạm trán diễn ra vào đêm ngày 16/10. Không lo sao được khi mà phía đối diện đang là cỗ máy chiến thắng với “kẻ huỷ diệt” Erling Haaland.

Liverpool đang không có được phong độ cao ở thời điểm hiện tại.

Liverpool có thể bị đánh giá thấp hơn nhưng để Man City giành trọn vẹn 3 điểm khi rời Anfield cũng chẳng phải là điều dễ dàng. The Kop đang không có phong độ cao nhưng họ còn đó điểm tựa sân chơi và thứ vũ khí lợi hại tới từ… một vận động viên lướt sóng.

Tại sao lại là vận động viên lướt sóng? Đấy là bởi câu chuyện diễn ra vào tháng 8 năm 2019 khi Liverpool chuẩn bị bước vào mùa giải mới 2019/20. Thời điểm đó, Jurgen Klopp đã triệu tập các học trò tới đông đủ trong một phòng họp ở khách sạn.



Vị chiến lược gia người Đức giới thiệu với tất cả vận động viên lướt sóng đồng hương của ông Sebastian Steudtner. Trong suốt buổi trò chuyện, điều duy nhất mà “diễn giả” ấy trao đổi và nhắc đi nhắc lại cho các cầu thủ Liverpool đó là câu chuyện về ý chí chiến đấu cùng niềm tin.

Steudtner nói với dàn sao của The Kop rằng đã không ít lần anh chinh phục những con sóng dữ song cũng có chẳng ít những lần anh bị “vùi mình” tới nghẹt thở bởi sức mạnh từ các cơn sóng ấy. Nhưng vượt lên trên tất cả, thứ giúp anh vẫn duy trì đam mê và sống sót là sự bình tĩnh, không hoảng loạn, niềm tin cùng ý chí vươn lên.

Nhưng họ vẫn sẽ là thách thức dành cho Man City.

Đó là thứ mà Klopp luôn muốn các học trò thể hiện khi bước ra ngoài sân thi đấu. Ở buổi gặp mặt hôm ấy, Steudtner đã có bài test cho dàn sao The Kop khi yêu cầu họ nín thở dưới nước. Ban đầu, mọi cầu thủ chỉ làm điều đó trong khoảng 30 giây nhưng sau khi được VĐV lướt sóng chia sẻ rằng hãy bỏ qua suy nghĩ về nỗi sợ hãi, hãy tập trung thật tốt vào việc mình làm, thả lòng, cố gắng hết sức, cuối buổi những Lallana, Dejan Lovren hay Mo Salah thậm chí nín thở tới hơn 3 phút so với con số chỉ 30 giây ban đầu.

Ý chí chiến đấu là thứ quyết định tiên quyết cho điều đó. Sau buổi gặp mặt nói trên, Liverpool bước vào mùa giải mới với tràn đầy khí thế trước khi đăng quang ngôi vô địch ngoại hạng Anh sau 3 thập kỷ đợi chờ.



Thứ làm nên thành công của Liverpool dưới thời Klopp, đó không phải chỉ nằm ở cách đá Gegenpressing mà chiến lược gia người Đức xây dựng mà còn bởi tinh thần thi đấu quật cường, không bao giờ bỏ cuộc được ông truyền đi tới mọi học trò.

4 mùa giải gần nhất tại xứ sương mù, Liverpool thắng 110 trận, hoà 27 và chỉ thua 15 - phong độ cực kỳ ấn tượng đồng thời chỉ thua duy nhất Man City - đội đã vô địch 3/4 lần gần đây ở giải đấu.

Nhờ vào lợi thế sân nhà cùng tinh thần chiến đấu.

Trên hết, sau M.U của Sir Alex Ferguson, bóng đá Anh có Liverpool giống như một biểu tượng cho ý chí chiến đấu tới tận giây phút cuối cùng. Đối thủ dù dẫn họ 2-0 hay thậm chí 3-0 vẫn cảm thấy âu lo bởi sự vùng lên mạnh mẽ từ đội bóng này, nhất là khi phải chơi tại Anfield, nơi mà Lữ đoàn đỏ “không bao giờ phải đi một mình”.

Do vậy, có thể kể từ đầu mùa giải, Liverpool không có được phong độ thực sự ổn định nhưng chẳng vì thế mà họ e ngại Man City, bất chấp việc đối phương dường như là cỗ máy không thể ngăn cản vào thời điểm này.



Anfield luôn là nơi mà The Kop tự tin, luôn là điểm đến khiến mọi đội bóng phải e ngại bởi sức ép cực lớn từ các khán đài. Và trên hết, ngay cả khi đang kém đối thủ tới 13 điểm trên bảng xếp hạng thì thầy trò Klopp vẫn còn đó vũ khí mang tinh thần cùng niềm tin.

Chẳng có CLB nào ở xứ sương mù khiến Man City khó khăn như Liverpool, vì thế, dù có bị đánh giá thấp hơn nhiều so với đối phương, dù có tổn thất lớn về lực lượng thì The Kop vẫn sẽ bước vào trận đại chiến tới cùng niềm tin và sự kiên cường để sẵn sàng khiến The Citizens lần đầu ôm hận trong mùa bóng năm nay.