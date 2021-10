Xem trực tiếp M.U vs Liverpool trên kênh nào?

Tâm điểm bóng đá đêm nay chính là trận đấu “derby nước Anh” giữa M.U vs Liverpool trên sân Old Trafford. Vậy trận đấu giữa M.U vs Liverpool sẽ được phát sóng trực tiếp trên kênh sóng nào tại Việt Nam?