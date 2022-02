Xem trực tiếp Nam Định vs HAGL trên kênh nào?

Tất cả các trận đấu tại V.League 2022 sẽ được phát sóng trực tiếp trên các kênh thể thao và ứng dụng On Sports TV của VTVcab, bao gồm cả trận đấu thuộc vòng 1 V.League 2022 giữa Nam Định vs HAGL diễn ra vào lúc 18h tối nay trên sân Thiên Trường. Ngoài ra, NHM cũng có thể theo dõi trận Nam Định vs HAGL trên VTV5.