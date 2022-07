VTVcab chính thức công bố sở hữu bản quyền toàn bộ các trận đấu của Pau FC tại Ligue 2 trong 2 mùa (2022 -2023/2023 -2024). Các trận đấu sẽ có trên hệ sinh thái thể thao VTVcab, gồm: Các kênh ON Football, ON Sports, ON Sports News, ON Sports+; ứng dụng ON Sports TV, VTVcab ON và các kênh mạng xã hội của On Sports.

VTVcab chính thức sở hữu bản quyền phát sóng các trận đấu của Pau FC tại Ligue 2.

Cuối tháng 6 vừa qua, Quang Hải đã chính thức ký hợp đồng với Pau FC, đội bóng đang thi đấu tại Ligue 2. Sự kiện này thu hút sự quan tâm đặc biệt của rất nhiều người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Với việc VTVcab sở hữu bản quyền toàn bộ các trận đấu của Pau FC tại Ligue 2 trong 2 năm tới, những người hâm mộ Quang Hải có thể dễ dàng hơn trong việc theo dõi cầu thủ này thi đấu tại Pháp.

NHM Việt Nam sẽ được theo dõi trực tiếp các trận đấu của Quang Hải trong màu áo Pau FC trên VTVcab.

Bên cạnh sở hữu bản quyền các trận đấu của Pau FC tại Ligue 2, VTVcab hiện đang phát trực tiếp giải Ligue 1 và nhiều giải thể thao khác với bản quyền dài hạn, khẳng định thế mạnh vượt trội về sở hữu bản quyền, sản xuất và phân phối nội dung thể thao.