Xem trực tiếp Real Madrid và Barcelona trên kênh nào?

Sự xuất sắc và nỗ lực của Robert Lewandowski ở những phút bù giờ cuối cùng trận đấu với Inter Milan là không đủ để giúp Barcelona nắm quyền tự quyết tại Champions League. Cuộc rượt đuổi tỷ số quá nhiều cảm xúc giữa hai đội kết thúc với kết quả hòa 3-3. Kết quả này khiến cửa đi tiếp tại đấu trường danh giá nhất châu Âu ngày càng hẹp với thầy trò HLV Xavi. Nếu tin xấu đến, Barca sẽ lần thứ 2 liên tiếp không thể lọt vào vòng 16 đội Champions League. Niềm "an ủi" với đoàn quân của HLV Xavi đến từ đấu trường quốc nội. Với việc bất bại từ đầu mùa giải (7 trận thắng và 1 trận hòa), Barca đang đứng vị trí số 1 trên bảng xếp hạng La Liga. Tuy vậy, Real Madrid có thể sẽ là đội bóng đặt dấu chấm hết cho chuỗi trận bất bại này và soán ngôi chính đội chủ sân Camp Nou ở vòng đấu tới.

Ảnh. Chú thích: Trận El Clasico Real Madrid và Barcelona được trực tiếp vào lúc 21h15, Chủ nhật 16/10 trên kênh ON Sports News.

Cùng có 7 trận thắng và 1 trận hòa tại La Liga, Real Madrid chỉ đứng sau Barca trên bảng xếp hạng La Liga do kém hiệu số. Còn ở đấu trường châu Âu, nhà đương kim vô địch Champions League đã vượt qua vòng bảng sớm 2 lượt trận với 10 điểm sau 3 trận thắng và 1 trận hòa. Đội chủ sân Santiago Bernabeu tiếp tục thống trị tới nỗi, khi lý giải vì sao thật khó để Man City giành cúp Champions League, thuyền trưởng Pep Guardiola "nửa đùa, nửa thật": "Because Real Madrid are always there" (Vì Real Madrid vẫn luôn ở đó). Với vị thế không bàn cãi trên mọi đấu trường, khả năng cao Barcelona sẽ bại trận dưới tay nhà đương kim vô địch La Liga. Lịch sử cũng đang đứng về phía "Kền kền trắng" khi thắng 4 trận và thua 1 trận trước "Gã khổng lồ xứ Catalan" trong 5 trận gần nhất.

Nhận định trận đấu giữa hai đội trong chương trình Nhà vô địch do VTVcab sản xuất, BLV Long Vũ hào hứng: "Trong hai mùa gần đây, đây là trận siêu kinh điển đáng mong chờ nhất. Ở thời điểm này, hai đội bằng điểm nhau, phong độ rất cao của Real Madrid và Barcelona đã được khẳng định. Barca ra ngoài châu Âu thì rất dở nhưng tại Tây Ban Nha thì họ là đội duy nhất mới thủng lưới 1 lần, ghi 20 bàn".



BLV Quang Huy cho rằng Lewandowski vẫn là mũi tấn công chủ lực bên phía Barca: "Lực lượng [Barca] năm nay rất dày, có cỗ máy Lewandowski. Khi đá ở La Liga với sự cạnh tranh như vậy thì họ áp đảo. Tôi nghĩ không có gì bất ngờ. Ở La Liga nếu [Barca] có thua, chỉ thua Real. Hàng công quá trông vào Lewandowski. Cảm giác anh ấy bế tắc hoặc không đá thì phương án tiếp cận khó, những người khác chỉ là quấy rối".

Ở bên kia chiến tuyến, BLV Phương Nam cho rằng Real Madrid vẫn chỉ đang khởi động: "Real thời điểm này chưa phải mạnh nhất. Họ đang khởi động một cách từ tốn, không phải những chiến thắng cách biệt và tưng bừng. Thời điểm này, Real Madrid đang không có Benzema ở một phong độ đỉnh cao như những gì anh thể hiện năm ngoái".

Trận siêu kinh điển El Clasico, bất kể Real Madrid hay Barcelona đang ở vị trí nào trên bảng xếp hạng, đều vô cùng đáng xem. Chưa kể, hiện tại hai đội đang có phong độ cực cao, ghi nhiều bàn thắng nhất tại La Liga, sở hữu Karim Benzema-Robert Lewandowski – hai trung phong hàng đầu thế giới ở thời điểm hiện tại. Khán giả có quyền chờ đợi một trận đôi công vô cùng mãn nhãn.

Xem trực tiếp Real Madrid và Barcelona trên kênh nào?

VTVcab ON trực tiếp trận cầu siêu kinh điển El Clasico Real Madrid và Barcelona trong khuôn khổ La Liga vòng 9 vào lúc 21h15, Chủ nhật 16/10 trên kênh ON Sports News.